Οι Μπλέιζερς ισοφάρισαν σε 1-1 αλλά οι Σπερς ανησυχούν για Ουεμπανιάμα!

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς «έσπασαν» την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 103-106 για την ισοφάριση της σειράς σε 1-1.

Το ματς, ωστόσο πέρασε σε δεύτερη μοίρα για τους Τεξανούς, αφού ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα αποχώρησε στο ημίχρονο με διάσειση και η συμμετοχή του στο Game 3 είναι εξαιρετικά αμφίβολη λόγω του πρωτοκόλλου για τέτοιους τραυματισμούς.

Χωρίς τον ηγέτη τους, οι Σπερς πάλεψαν απέναντι στους Μπλέιζερς, όμως οι φιλοξενούμενοι άντεξαν και πανηγύρισαν μια τεράστια νίκη, φέρνοντας την σειρά στο 1-1, πριν αυτή μεταφερθεί στο Πόρτλαντ για τα Game 3 και 4.

O Σκουτ Χέντερσον με 31 πόντους, ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ για τους Σπερς ξεχώρισε ο Ντέβιν Βασέλ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 16 πόντους, 12 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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