Οι Σίξερς άλωσαν την έδρα των Σέλτικς και ισοφάρισαν σε 1-1!

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς με τρομερή εμφάνιση έφυγαν με μια μεγάλη νίκη από το TD Garden, επικρατώντας των Μπόστον Σέλτικς με 97-111, για να φέρουν την σειρά στα ίσα (1-1).

Οι «Κέλτες» ήταν αυτοί που έκαναν καλύτερη εκκίνηση στο ματς, αφού προηγήθηκαν με 28-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Σίξερς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 26-37 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 54-62.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και αφού απορρόφησαν την όποια πίεση άσκησαν οι Σέλτικς, στο φινάλε «καθάρισαν» με άνεση την υπόθεση νίκη, «έσπασαν» την έδρα των Βοστωνέζων και ισοφάρισαν σε 1-1.

O rookie Βι Τζέι Έτζκομπ ήταν «μαγικός», ολοκληρώνοντας την αναμέτρησης με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ από την πλευρά των Σέλτικς, ξεχώρισε ο Τζέιλεν Μπράουν με 36 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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