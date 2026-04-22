Μόνο στον τελικό της Euroleague μπορούν να συναντηθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη του επί της Μονακό απέφυγε το σενάριο που θα τον έστελνε πάνω στον Ολυμπιακό στα playoffs και πλέον οι δύο «αιώνιοι» μπορούν να συναντηθούν μόνο στον τελικό της Ευρωλίγκας.

Το Τριφύλλι επικράτησε της Μονακό με 87-79 στο Telekom Center Athens, καταλαμβάνοντας την 7η θέση κάτι που σημαίνει ότι θα διασταυρώσει τα ξίφη του με την Βαλένθια στα playoffs, έχοντας μειονέκτημα έδρας.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός απέφυγε τις... περιπέτειες της δεύτερης ευκαιρίας στο play in, αλλά και το αντάμωμα με τον Ολυμπιακό, αφού οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν το νικητή για την θέση 8 από το ζευγάρι της Μονακό με την Μπαρτσελόνα.

Πλέον, το μόνο σενάριο που θα φέρει αντιμέτωπους τους δύο «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ είναι να βρεθούν και οι δύο στον τελικό του Final Four, εφόσον καταφέρουν να φτάσουν μέχρι εκεί.

Συγκεκριμένα, αν ο Ολυμπιακός περάσει το εμπόδιο της Μονακό ή της Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό του Final Four θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Ζαλγκίρις.

Αν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την Βαλένθια, τότε οι «πράσινοι» στον ημιτελικό του Final Four, θα αντιμετωπίσουν την ομάδα που θα πάρει τη σειρά από το ζευγάρι της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Ρεάλ.