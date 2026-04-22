Η καρφωματάρα του Λεσόρ «τρέλανε» τους σχολιαστές του Euroleague TV (vid)

Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο Γάλλος σέντερ έγινε αποδέκτης της πάσας του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ... απογειώθηκε και κάρφωσε με ορμή την μπάλα στο καλάθι.
Η καρφωματάρα του Λεσόρ, μάλιστα εκτός από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ξεσήκωσε και τους σχολιαστές του Euroleague TV, με την διοργανώτρια να δημοσιεύει το video με τις αντιδράσεις τους.
.@ThiasLsf almost left @timlongsports and @jarlauckas8 speechless with that JAM… 😅— EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2026
We had our Commentary Cam 🎥 for the best reactions from the gantry pic.twitter.com/cWxLCKfSK2