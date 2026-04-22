Η καρφωματάρα του Λεσόρ «τρέλανε» τους σχολιαστές του Euroleague TV (vid)

Ο Ματίας Λεσόρ πρόσφερε το πιο εντυπωσιακό highlight στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μονακό, ξεσηκώνοντας το Telekom Center Athens αλλά και τους σπίκερ του Euroleague TV.

Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο Γάλλος σέντερ έγινε αποδέκτης της πάσας του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ... απογειώθηκε και κάρφωσε με ορμή την μπάλα στο καλάθι.

Η καρφωματάρα του Λεσόρ, μάλιστα εκτός από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ξεσήκωσε και τους σχολιαστές του Euroleague TV, με την διοργανώτρια να δημοσιεύει το video με τις αντιδράσεις τους.