Σλούκας: «Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να φοβηθεί κανέναν»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Μονακό και την πρόκριση στα play-offs, ο Κώστας Σλούκας τόνισε πως το «τριφύλλι» δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι, παιχνίδι χωρίς αύριο για εμάς. Νομίζω κυριαρχήσαμε σε όλο το παιχνίδι. Παίξαμε απέναντι σε μία πολύ ταλαντούχα αλλά με ελλείψεις ομάδα. Το κλειδί ήταν ότι δεν τους επιτρέψαμε να πετύχουνε καλάθια στο transition, κάτι που ήταν το δυνατό τους σημείο.



Είμαστε μια ομάδα με πολύ ταλέντο. Ο Τι Τζέι έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Έχουμε το ταλέντο να σκοράρουμε. Αν κάνουμε αυτά που ξέρουμε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα».



Για το αν έχει μιλήσει στον Σορτς: «Ο Τι Τζέι δεν χρειάζεται κάποια συζήτηση. Έχει ταλέντο και αυτοπεποίθηση. Έχει συστηθεί εδώ και χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μας βοήθησε πολύ σήμερα».



Για τη σειρά με τη Βαλένθια: «Παίζουμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να μελετήσουμε το παιχνίδι της γιατί μας είχαν κερδίσει δύο φορές. Παίζει ένα διαφορετικό στυλ και κάτι σημαίνει το γεγονός ότι τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να φοβηθεί κάποιον».