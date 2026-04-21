Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός είναι ο κυρίαρχος της Ευρώπης, τα ΑΣΤΕΡΙΑ ξέρουν πότε να λάμψουν»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την πεποίθησή του για ακόμα καλύτερο μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό ενόψει Playoffs, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Αναλυτικά όσα έγραψε στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού:

«Συγχαρητήρια Αμάν Αμάν (σ.σ. Αταμάν). Το πρώτο μέρος της σεζόν μοιάζει να βρίσκεται πολύ μακριά. Ξέραμε ότι ήταν αδύνατο να χτίσουμε μια ομάδα με τόσους πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και με κακοτυχία από τη στιγμή που κάθε σέντερ που φέρναμε, τραυματιζόταν. Θυμάμαι έναν αγώνα που και οι τέσσερις σέντερ ήταν εκτός.

Αυτό έδωσε... αίμα στα media, για να μας κριτικάρουν ανήθικα. Μετρούσαν ακόμη και τα λεπτά συμμετοχής για να δημιουργήσουν εσωτερικά ζητήματα. Άλλοι πήγαιναν με το mainstream κύμα, επειδή δεν έχουν ιδέα από ομάδες και από μπάσκετ.

Κάποια στιγμή, όλοι αυτό επικοινωνήθηκε ως “βόμβα έτοιμη να εκραγεί”. Ξέραμε τι ερχόταν και δεν νιώσαμε ποτέ ανασφάλεια.

Η Βαλένθια παίζει το καλύτερο μπάσκετ σήμερα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός είναι ο κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η ομάδα που θα τελειώσει τη σεζόν παίζοντας μπάσκετ που δεν θα έχουμε ξαναδεί. Τα ΑΣΤΕΡΙΑ ξέρουν πότε πρέπει να λάμψουν. Βήμα βήμα».