Το πανόραμα της Euroleague: Η ημέρα και ώρα των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο της Μονακό και θα διασταυρώσει τα ξίφη του με την Βαλένθια στα playoffs της Euroleague.

Το Τριφύλλι θα αντιμετωπίσει τους Ισπανούς με μειονέκτημα έδρας και το Game 1 θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 Απριλίου στις 21:45, ενώ το Game 2 θα γίνει την Πέμπτη 30/4 και πάλι στις 21:45.

Τις ίδιες ημέρες θα διεξαχθούν και οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, που περιμένει τον αντίπαλό του από το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Μονακό και την Μπαρτσελόνα.

Τα αποτελέσματα του play in

Παναθηναϊκός - Μονακό 87-79

Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας 80-72

Παρασκευή (24/4)

21:00 Μονακό - Μπαρτσελόνα (ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα playoffs)

Τα ζευγάρια και το πρόγραμμα των playoffs

Game 1

Τρίτη 28 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός - Μονακό ή Μπαρτσελόνα

21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Τετάρτη 29 Απριλίου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 2

Πέμπτη 30 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός - Μονακό ή Μπαρτσελόνα

21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Παρασκευή 1 Μαϊου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 3

5/6 Μαΐου

Μονακό ή Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε

Παναθηναϊκός - Βαλένθια

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

Game 4 (αν χρειαστεί)

7/8 Μαΐου

Μονακό ή Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε

Παναθηναϊκός - Βαλένθια

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

Game 5 (αν χρειαστεί)

12/13 Μαΐου

Ολυμπιακός - Μονακό ή Μπαρτσελόνα

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις

Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

*Η πρόκριση κρίνεται στις τρεις νίκες, ενώ το πλήρες πρόγραμμα για τα Game 3, 4 και 5 θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.