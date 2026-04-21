Σερέλης στη Magic Euroleague: «Μεγάλη πρόκληση η Βαλένθια, όλα εξαρτώνται από εμάς»

Ο Χρήστος Σερέλης μίλησε στη Magic Euroleague μετά τη νίκη επί της Μονακό και την πρόκριση στα Playoffs.

Αναφερόμενος τόσο στα στοιχεία στη νίκη κόντρα στη Μονακό, αλλά και στη συνέχεια απέναντι στη Βαλένθια, την οποία θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας, είπε στην εκπομπή του SDNA και τους Γιώργο Ζάκκα - Γιάννη Κουβόπουλο:

«Η ομάδα έχει μπει σε μια κατάσταση που καταλαβαίνει την κρισιμότητα των αγώνων. Φάνηκε γρήγορα ότι ο Σορτς ήταν σε πολύ καλή μέρα και ήταν καθοριστικός. Και ο Φαρίντ επίσης ήταν πολύ καλός σε άμυνα και επίθεση. Είναι πολύ προσαρμοσμένες οι άμυνες στον Ναν, τον Χέις - Ντέιβις και στον Σλούκα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κι άλλους παίκτες πρωταγωνιστές που θα σκοράρουν.

Εχουμε συνειδητοποιήσει πως τα παιχνίδια αυτά είναι δίχως αύριο. Πολλοί μπορεί να πιστεύαν πως η ομάδα εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Οταν είσαι όμως 7ος καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει αύριο και πρέπει να αντιδράσεις. Δεν κάναμε και σήμερα μια μεγάλη εμφάνιση. Βγάλαμε ενέργεια, ένταση, όλοι ήταν έτοιμοι να παίξουν άσχετα με τον χρόνο τους. Ολα τα ματς είναι σαν τελικοί και αυτό έχει αλλάξει. Μπορεί το play in να έχει λειτουργήσει ευεργετικά. Είναι ματς που σου δίνουν αυτοπεποίθηση. Βάλαμε τα κορμιά μας και είχαμε καλό διάβασμα».

Για τη Βαλένθια: «Είναι μια ομάδα υψηλού ρυθμού, με μεγάλο ροτέισον και με σχεδόν 12 παίκτες. Πρέπει τις επόμενες ημέρες να κατανοήσουμε πως χάσαμε τα δύο αυτά παιχνίδια και να δούμε πως η Βαλένθια έχει χάσει κάποια παιχνίδια. Πρέπει να κατεβάσουμε τον ρυθμό τους, δεν είναι εύκολο. Χρειάζονται πιο στοχευμένες επιθέσεις. Δεν είναι αυτό το παιχνίδι μας στα 8-10 δευτερόλεπτα. Τρέχει συνέχεια, ακόμα και όταν δέχεται καλάθι. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε πως θα επιτεθούμε και έτσι να ρίξουμε τον ρυθμό της Βαλένθια, αλλά και πως θα αμυνθούμε για να τους καθυστερήσουμε.

Είναι μεγάλη πρόκληση. Παίζει πολύ στοχευμένα. Έχει 7-8 παίκτες ανάμεσα στους 8-13 πόντους. Δεν έχει έναν παίκτη που λες θα σταματήσω αυτόν... Και εμείς πρέπει να δώσουμε τις κατάλληλες πληροφορίες στους παίκτες μας. Δεν έχουμε να φοβηθούμε καμία ομάδα. Χρειαζόμαστε να κάνουμε ένα μπρέικ. Το κάναμε και τις δύο προηγούμενες σεζόν. Αλλά δε σου δίνει τη σιγουριά ότι θα κερδίσεις και στην έδρα σου.

Για τον Σορτς και τον Φαρίντ: «Ηταν μια χρονιά προσαρμογής. Είναι πάντα εδώ όταν μπαίνει στο γήπεδο. Σε λίγα παιχνίδια δεν έιναι θετικός. Υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία στην άμυνα. Η σημερινή απόδοση και του Φαρίντ ήταν σαν από τις πρώτες του εμφανίσεις. Ολα τα παιδιά πρόσφεραν».

Και συνέχισε: «Θα παίξει ρόλο σε αυτή τη σειρά η εμπειρία, ειδικά αν φτάναμε σε σημείο σε έναν αγώνα χωρίς αύριο. Το 2-0 της κανονικής περιόδου πιστεύω θα μας κάνει καλό. Ούτε η Βαλένθια θα ήθελε να αντιμετωπίσει ως 7ο τον Παναθηναϊκό. Οταν έχουμε χάσει ήδη δύο παιχνίδια... Ο σωστός Παναθηναϊκός δεν μπορεί να χάσει από καμία ομάδα πέντε παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Δεν υπάρχει ούτε φόβος, ούτε ανησυχία. Προφανώς η φανέλα του Παναθηναϊκού δε συγκρίνεται με της Βαλένθια, αλλά έχει παίξει ένα πολύ καλό μπάσκετ. Ολα θα εξαρτηθούν από εμάς».