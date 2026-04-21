Σορτς: «Σήμερα όλα έδεσαν με μια καλή εμφάνιση»

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού στη νίκη-πρόκριση κόντρα στη Μονακό.

Οι «πράσινοι» πέρασαν στα playoffs, όπου θα αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρας τη Βαλένθια, και ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος είχε 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανέφερε μεταξύ άλλων στη flash interview:

«Ηταν μια σημαντική στιγμή για όλους και την ομάδα, μια καλή εμφάνιση όμως δεν μιλάμε για μένα. Χαίρομαι που σφραγίσαμε το εισιτήριο και πήραμε την πρόκριση για τα playoffs.

Ήταν μια μεγάλη και μακρά σεζόν. Σήμερα όλα έδεσαν συνολικά με μια καλή εμφάνιση και είμαι χαρούμενος που μπόρεσα να βοηθήσω για να έρθει η νίκη».