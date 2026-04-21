Φαρίντ: «Στόχος ο τίτλος, πάμε να κερδίσουμε τη Βαλένθια και να τελειώσουμε εδώ τη δουλειά»

Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν ουσιαστικός κόντρα στη Μονακό, δίνοντας πολλές λύσεις στη ρακέτα του Παναθηναϊκού.

Τελείωσε το παιχνίδι με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ και στις δηλώσεις του στη flash interview στάθηκε στον στόχο της κατάκτησης της Euroleague, ενώ υποσχέθηκε και καλύτερες δικές του εμφανίσεις στα playoffs.

«Αυτή είναι η δουλειά μου, για αυτό με έφεραν εδώ. Επέστρεψαν οι τραυματίες, εγώ δε σταμάτησα να δουλεύω. Στόχος είναι ο τίτλος. Πάμε να κερδίσουμε τη Βαλένθια, να κάνουμε τη δουλειά εκτός έδρας και να έρθουμε εδώ να την τελειώσουμε.

Τώρα είναι η ώρα που όλα μετράνε. Αν νομίζατε πως ήμουν καλός τον Νοέμβριο (σ.σ. είχε αναδειχθεί MVP του μήνα), περιμένετε να με δείτε τώρα» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Φαρίντ.