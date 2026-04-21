Εκτός οι Γκριγκόνις και Τολιόπουλος με τη Μονακό - Η 12άδα του Παναθηναϊκού

Οι Μάριους Γκριγκόνις και Βασίλης Τολιόπουλος έμειναν εκτός 12άδας για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μονακό.

Καμία διαφοροποίηση για τον Εργκίν Αταμάν σε σχέση με την αναμέτρηση με την Εφές, με τον Τούρκο τεχνικό να αφήνει εκτός αποστολής τους Γκριγκόνις και Τολιόπουλο για λόγους τακτικής.

Εκτός θα είναι και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Με 8 παίκτες θα παραταχθεί από την άλλη πλευρά η Μονακό, που θα έχει στην αποστολή της τους Ντάνιελ Τάις και Έλι Οκόμπο, που δεν αγωνίστηκαν κόντρα στη Βιλερμπάν στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Εκτός είναι οι Νίκολα Μίροτιτς, Νεμάνια Νέντοβιτς και Τέρι Τάρπεϊ.

Αναλυτικά οι αποστολές των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέις-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου

Μονακό (Μαρκοϊσβλίλι): Τζέιμς, Οκόμπο, Τάις, Ντιαλό, Στραζέλ, Μπλοσομγκέιμ, Μπεγκαρίν, Χέιζ