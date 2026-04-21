Κάλεσμα ΣΦ ΠΑΟΚ για τον τελικό: «Θέλουμε το ευρωπαϊκό και για τα αδέρφια μας που χάθηκαν»

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά σε ακόμα μία μεγάλη πρόκληση: τον πρώτο τελικό του Europe Cup κόντρα στην Μπιλμπάο (22/4, 19:15) μέσα στην κατάμεστη και καυτή έδρα του, με τους φίλους της ομάδας να στέλνουν το δικό τους μήνυμα.

Το Παλατάκι θα ναι κατάμεστο και οι παίκτες του Παντελή Μπούτσκου θέλουν να πάρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στο Μπιλμπάο μετά από μία εβδομάδα. Ο κόσμος του θα δώσει βροντερό παρών για ακόμα μία φορά, στέλνοντας το δικό του μήνυμα:

«Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται για άλλη μια χρονιά μπροστά σε έναν ευρωπαϊκό τελικό στο μπάσκετ! Το ματς στο Παλατάκι είναι το πρώτο της σειράς αγώνων και ο ΠΑΟΚ επιβάλλεται να κερδίσει ώστε να πάει στην Ισπανία με πλεονέκτημα.

Εμείς θα γεμίσουμε το Παλατάκι και θα δημιουργήσουμε μια μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο εμείς ξέρουμε. Αύριο Τετάρτη λοιπόν, παίρνουμε το κασκόλ μας, πηγαίνουμε από νωρίς στο γήπεδο και έχουμε τα μάτια μας στους οργανωτές γιατί θα υπάρξουν διάφορες δράσεις των Συνδέσμων κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Θα αφήσουμε τα λαρύγγια μας στο γήπεδο. Θέλουμε το ευρωπαϊκό, για τα αδέρφια μας που χάθηκαν, για τα 100 μας χρόνια και για 1926 ακόμα λόγους!

100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ ΠΑΙΞΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΣΟΥ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΟΥ!».