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Παραμένουν εκτός οι Ντόντσιτς και Ριβς - Αμφίβολος ο Ντουράντ για το Game 2

Μπάσκετ
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Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν θα έχουν διαθέσιμους τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς για το Game 2 με τους Χιούστον Ρόκετς, ενώ για τις «Ρουκέτες» παραμένει αμφίβολος ο Κέβιν Ντουράντ.

Λος Άντζελες Λέικερς και Χιούστον Ρόκετς ετοιμάζονται για το Game 2 της σειράς τους. Οι «Λιμνάνθρωποι» πήραν τη νίκη στον πρώτο αγώνα και έτσι βρίσκονται με 1-0 μπροστά στο σκορ.

Όπως και στο πρώτο ματς, έτσι και στο δεύτερο ο Τζέι Τζέι Ρέντικ δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς, οι οποίοι κάνουν… αγώνα δρόμου για να προλάβουν να επιστρέψουν.

Από την άλλη, η συμμετοχή του Κέβιν Ντουράντ δεν είναι βέβαιη, με τον Αμερικανό αστέρα να παραμένεις αμφίβολος. Θυμίζουμε πως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο γόνατο και έτσι δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι.

Παραμένουν εκτός οι Ντόντσιτς και Ριβς - Αμφίβολος ο Ντουράντ για το Game 2