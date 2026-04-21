Παραμένουν εκτός οι Ντόντσιτς και Ριβς - Αμφίβολος ο Ντουράντ για το Game 2

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν θα έχουν διαθέσιμους τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς για το Game 2 με τους Χιούστον Ρόκετς, ενώ για τις «Ρουκέτες» παραμένει αμφίβολος ο Κέβιν Ντουράντ.

Λος Άντζελες Λέικερς και Χιούστον Ρόκετς ετοιμάζονται για το Game 2 της σειράς τους. Οι «Λιμνάνθρωποι» πήραν τη νίκη στον πρώτο αγώνα και έτσι βρίσκονται με 1-0 μπροστά στο σκορ.

Όπως και στο πρώτο ματς, έτσι και στο δεύτερο ο Τζέι Τζέι Ρέντικ δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς, οι οποίοι κάνουν… αγώνα δρόμου για να προλάβουν να επιστρέψουν.

Από την άλλη, η συμμετοχή του Κέβιν Ντουράντ δεν είναι βέβαιη, με τον Αμερικανό αστέρα να παραμένεις αμφίβολος. Θυμίζουμε πως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο γόνατο και έτσι δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι.