Κακλαμανάκης: «Σοβαροί και αποφασισμένοι κόντρα στον Άρη Betsson»

Με τον Άρη Betsson θα αναμετρηθεί την Τετάρτη (22/4, 18:00) το Περιστέρι Betsson στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στο εξ αναβολής παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Με ρεκόρ 13-10 οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Θεσσαλονικέων αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της αναμέτρησης, με «όπλο» τον κόσμο τους στον τελευταίο αγώνα για τη regular season πριν την έναρξη των playoffs.

«Είμαστε έτοιμοι για το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος και θέλουμε να παρουσιαστούμε σοβαροί και αποφασισμένοι, ώστε να κλείσουμε με μια σημαντική νίκη τη regular season» δήλωσε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον κόσμο λέγοντας πως «στην προσπάθεια μας αυτή θα χρειαστούμε την παρουσία και την στήριξη των φιλάθλων μας, που μας δίνουν δύναμη και ώθηση για να πετύχουμε τον στόχο μας».