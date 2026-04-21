«Επέστρεψε στην Λιθουανία ο Μοτεγιούνας, δεν ταξίδεψε στην Βαρκελώνη με τον Αστέρα»

O Ντονάτας Μοτεγιούνας δεν ταξίδεψε στην Βαρκελώνη με την αποστολή του Ερυθρού Αστέρα, και σύμφωνα με την Mozzart Sport βρίσκεται στην Λιθουανία.

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται στην Βαρκελώνη για την αναμέτρηση - τελικό απέναντι στην Μπαρτσελόνα (21/04, 21:45), με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την είσοδο του στα Play-Off της Euroleague.

Η Mozzart Sport ανέφερε ότι ο Ντονάτας Μοτεγιούνας επέστρεψε στην Λιθουανία μαζί με τον γυμναστή του, Βιργίνιους Μικαλάουσκας, και δεν ταξίδεψε στην Ισπανία με την σερβική αποστολή.

Από τα Λιθουανικά media κυκλοφόρησε η είδηση, με τον σέντερ του Αστέρα να μην προχωρά σε κάποιο σχόλιο. Ο Μοτεγιούνας δεν υπολογίζεται τελευταία από τον Σάσα Ομπράντοβιτς, με την την τελευταία του συμμετοχή να είναι την 31η αγωνιστική απέναντι στην Φενέρ, όπου αγωνίστηκε για μόλις τρία λεπτά.