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«Επέστρεψε στην Λιθουανία ο Μοτεγιούνας, δεν ταξίδεψε στην Βαρκελώνη με τον Αστέρα»

Μπάσκετ
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O Ντονάτας Μοτεγιούνας δεν ταξίδεψε στην Βαρκελώνη με την αποστολή του Ερυθρού Αστέρα, και σύμφωνα με την Mozzart Sport βρίσκεται στην Λιθουανία.

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται στην Βαρκελώνη για την αναμέτρηση - τελικό απέναντι στην Μπαρτσελόνα (21/04, 21:45), με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την είσοδο του στα Play-Off της Euroleague.

Η Mozzart Sport ανέφερε ότι ο Ντονάτας Μοτεγιούνας επέστρεψε στην Λιθουανία μαζί με τον γυμναστή του, Βιργίνιους Μικαλάουσκας, και δεν ταξίδεψε στην Ισπανία με την σερβική αποστολή.

Από τα Λιθουανικά media κυκλοφόρησε η είδηση, με τον σέντερ του Αστέρα να μην προχωρά σε κάποιο σχόλιο. Ο Μοτεγιούνας δεν υπολογίζεται τελευταία από τον Σάσα Ομπράντοβιτς, με την την τελευταία του συμμετοχή να είναι την 31η αγωνιστική απέναντι στην Φενέρ, όπου αγωνίστηκε για μόλις τρία λεπτά.

«Επέστρεψε στην Λιθουανία ο Μοτεγιούνας, δεν ταξίδεψε στην Βαρκελώνη με τον Αστέρα»