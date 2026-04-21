«Magic Euroleague» σήμερα μετά το Παναθηναϊκός-Μονακό!

Οι «πράσινοι» ψάχνουν τη πρόκριση στα πλέι-οφ και μετά το ματς με τους Μονεγάσκους η αγαπημένη σας εκπομπή θα είναι στη Web Tv του SDNA.

Λίγες ώρες έμειναν ώστε να αρχίσουν τα πλέι-ιν και πιο συγκεκριμένα το Παναθηναϊκός-Μονακό. «Πράσινοι» και Μονεγάσκοι ψάχνουν το εισιτήριο για τα πλέι-οφ με τον μεταξύ τους νικητή να πηγαίνει να βρει την Βαλένθια.

Μετά το Παναθηναϊκός-Μονακό θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague» με ανάλυση του μεγάλου αυτού παιχνιδιού, αλλά βέβαια και του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας.

Οι αποκαλύψεις δεν θα απουσιάσουν από μία ακόμη εκπομπή, όπως και το «καυτό» παρασκήνιο. Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται στη Web Tv του SDNA.