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«Magic Euroleague» σήμερα μετά το Παναθηναϊκός-Μονακό!

Μπάσκετ
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Οι «πράσινοι» ψάχνουν τη πρόκριση στα πλέι-οφ και μετά το ματς με τους Μονεγάσκους η αγαπημένη σας εκπομπή θα είναι στη Web Tv του SDNA.

Λίγες ώρες έμειναν ώστε να αρχίσουν τα πλέι-ιν και πιο συγκεκριμένα το Παναθηναϊκός-Μονακό. «Πράσινοι» και Μονεγάσκοι ψάχνουν το εισιτήριο για τα πλέι-οφ με τον μεταξύ τους νικητή να πηγαίνει να βρει την Βαλένθια.

Μετά το Παναθηναϊκός-Μονακό θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague» με ανάλυση του μεγάλου αυτού παιχνιδιού, αλλά βέβαια και του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας.

Οι αποκαλύψεις δεν θα απουσιάσουν από μία ακόμη εκπομπή, όπως και το «καυτό» παρασκήνιο. Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται στη Web Tv του SDNA.

«Magic Euroleague» σήμερα μετά το Παναθηναϊκός-Μονακό!