O Φουρνιέ απάντησε στο Ναν: «Το να μιλάς υποτιμητικά για κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο»

Ο Εβάν Φουρνιέ με ανάρτηση του απάντησε στον Κέντρικ Ναν για το σχόλιο του για τον Σάσα Βεζένκοφ.

Με μια αιχμηρή ανάρτηση του στο Twitter ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε στον Κέντρικ Ναν. Ο Γάλλος άσος έγραψε χαρακτηριστικά «το να μιλάς υποτιμητικά για κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο», σε τοποθέτηση προν τον παίκτης του Παναθηναϊκού.

Ο άσος των «ερυθρολεύκων» πάντησε σε όσα ανέφερε ο Κέντρικ Ναν για τον Σάσα Βεζένκοφ. «Όλοι οι κυριαρχικοί guards κάνουν πολλά περισσότερα. Ευτυχώς η ομάδα του είναι στο νούμερο 1 και αυτός παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά. Επίσης παίρνει τρομερή βοήθεια από τους “πορτοκαλί”, καλό γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team», έγραψε ο Ναν μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.