Έρευνα: Οι πιο "επιβαρυμένοι" της Euroleague (πίνακας)

Οι παίκτες ποιας ομάδας έχουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση σε χρόνο συμμετοχής; Πού βρίσκονται οι "αιώνιοι" στη λίστα; Οι αριθμοί ανατρέπουν τα στερεότυπα.

Το τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague και η ανάλυση των στατιστικών κατηγοριών ενόψει και των πλέι οφ δίνει την ευκαιρία να γκρεμιστούν κάποιοι μύθοι και να δούμε κάποια πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Αυτή είναι και η σημασία του πίνακα που φτιάξαμε, σχετικά με την «επιβάρυνση» των βασικών παικτών των ομάδων και το rotation που προτίμησαν οι προπονητές κατά τη διάρκεια της σεζόν. Με τον αστερίσκο, βέβαια, των απουσιών και των τραυματισμών, επιπόλαιων και σοβαρών, οι οποίοι τη φετινή περίοδο ήταν περισσότεροι από κάθε άλλη.

Προσθέσαμε, λοιπόν, τα συνολικά λεπτά που βρέθηκαν στο παρκέ οι πρώτοι επτά παίκτες σε συμμετοχή για κάθε ομάδα. Αυτοί, δηλαδή, που κατά τεκμήριο «κλείνουν» τα παιχνίδια και τα κρίνουν, αφού παίρνουν και περισσότερες προσπάθειες κατά τη διάρκεια των αγώνων και τις σημαντικότερες αποφάσεις. Για να βρούμε τελικά ποια ομάδα έχει τους πιο «επιβαρυμένους» παίκτες ενόψει των πλέι οφ.

Με γυμνό μάτι και χωρίς να καταφύγουμε στους αριθμούς, η Μονακό, σημερινή αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-in, ήταν το ακλόνητο φαβορί για την πρωτιά. Λόγω, φυσικά, και των ειδικών συνθηκών, αφού έπαιξε πολλούς αγώνες στο τέλος με πολύ λιγότερους διαθέσιμους παίκτες. Κι όμως, η Μονακό έχασε την πρωτιά και μάλιστα καθαρότατα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ! Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει την πιο επιβαρυμένη πρώτη επτάδα από τους 20 μονομάχους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους Μονεγάσκους. Την τριάδα κλείνει ο Ερυθρός Αστέρας, άλλη μια ομάδα που διεκδικεί θέση στα πλέι οφ μέσω της νοκ-άουτ διαδικασίας.

Το… γυμνό μάτι λάθεψε και στην ουρά. Περιμέναμε τη Βιλερμπάν, η οποία ούτως ή άλλως τερμάτισε ουραγός στην κανονική περίοδο, να έχει «μοιράσει» περισσότερο το χρόνο στους παίκτες της λόγω και έλλειψης βασικού κινήτρου στο μεγαλύτερο διάστημα. Κι όμως, η Παρί ήταν αυτή που επιβάρυνε λιγότερο τους βασικούς της παίκτες, ή αν θέλετε στηρίχθηκε πιο πολύ σε περισσότερους. Η διαφορά τους δεν είναι μεγάλη, ωστόσο είναι καθαρή.

Αν ψάξει κανείς και τους δύο αιώνιους στη λίστα, θα τους βρει περίπου στη μέση. Ο Παναθηναϊκός είναι 8ος στη λίστα και ο Ολυμπιακός 9ος. Η διαφορά στο χρόνο συμμετοχής των επτά πιο επιβαρυμένων παικτών τους είναι μόλις 17 λεπτά! Κι εδώ βρίσκεται η είδηση, που επίσης δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι.

Το κλειστό rotation του Αταμάν ήταν ένα από τα στερεότυπα της σεζόν, και ειλικρινά περιμέναμε τον Παναθηναϊκό πιο ψηλά στη λίστα. Έπαιξε το ρόλο του, βέβαια, και η συμμετοχή στο τελευταίο κομμάτι της κανονικής περιόδου των Χέις-Ντέιβις και Λεσόρ, οι οποίοι δεν «πρόλαβαν» να μπουν στην πρώτη επτάδα σε συμμετοχή, ωστόσο σε μέσο όρο λεπτών είχαν σημαντική παρουσία.