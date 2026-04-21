Φρέι: «Σπουδαίος ο ΠΑΟΚ, εντυπωσιακό το Παλατάκι»

O Χάραλντ Φρέι μίλησε σε ισπανικά Μ.Μ.Ε. για την επανάληψη της περσινής μονομαχίας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο.

Μεταξύ άλλων δήλωσε:

Αντιμετωπίζετε έναν νέο ευρωπαϊκό τελικό, μάλιστα ενάντια στον ίδιο αντίπαλο με πέρυσι. Ποια είναι τα συναισθήματά σου;

«Είναι κάτι ξεχωριστό, χωρίς αμφιβολία. Το να βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι μαζί τους είναι σχεδόν σουρεαλιστικό. Είναι μια σπουδαία ομάδα, αλλά πέρα από αυτό, αυτό που θυμάμαι από πέρυσι είναι η ατμόσφαιρα. Στη Bilbao Arena ήταν απίστευτα, με τα χρώματα, τον κόσμο… αλλά στη Θεσσαλονίκη ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακά. Το περιβάλλον πριν από το παιχνίδι, η ένταση, όλα όσα περιβάλλουν έναν τελικό. Είναι μέρες που δεν σταματάς να φαντάζεσαι πιθανά σενάρια. Τώρα έχω μεγάλη όρεξη να επιστρέψω σε αυτή τη «φούσκα» που δημιουργεί ένας τελικός και, επιπλέον, να το κάνω με αυτό το γκρουπ παικτών, που είναι φανταστικό».

Ξέρεις ήδη πώς είναι να κερδίζεις έναν ευρωπαϊκό τίτλο με την Μπιλμπάο. Αντιμετωπίζεις τον τελικό με διαφορετικό τρόπο;

«Είναι διαφορετικό, είναι ξεκάθαρο. Είμαστε πέντε εκείνοι που παίξαμε στον περσινό τελικό και τα συναισθήματα είναι διαφορετικά. Από την πλευρά μου, δεν θα έλεγα ότι έχω περισσότερο άγχος. Θα έλεγα ότι το απολαμβάνω περισσότερο. Ως παίκτης, θέλεις να ζεις τέτοιες ατμόσφαιρες. Θυμάμαι να σκέφτομαι πέρυσι ότι αυτό θα το θυμόμουν για όλη μου τη ζωή. Τώρα έχω άλλη μια ευκαιρία. Και υπάρχει επίσης η πρόκληση να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου που δεν το έχουν ζήσει, να τους προετοιμάσω για αυτό που πρόκειται να συναντήσουν. Αυτό είναι σημαντικό».

Αυτή τη φορά η έκβαση θα κριθεί στο Μπιλμπάο. Αυτό προσθέτει πίεση ή κίνητρο;

«Κυρίως κίνητρο. Παίζουμε πολύ καλά στην έδρα μας και νιώθουμε πολύ την υποστήριξη του κόσμου μας. Το να έχουμε τη ρεβάνς στο Μπιλμπάο είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά προσπαθούμε να πάμε βήμα-βήμα. Πρώτα η Ελλάδα, μετά η σκέψη για το σπίτι μας. Ξέρουμε ότι η Bilbao Arena μπορεί να κάνει τη διαφορά».