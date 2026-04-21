Δείπνο ενότητας Βρανόπουλου με την ομάδα μπάσκετ Γυναικών κάτω από την Ακρόπολη

Δείπνο παρέθεσε χθες ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος στην ομάδα μπάσκετ Γυναικών, κάτω από την Ακρόπολη, επιβραβεύοντας τα φετινά της επιτεύγματα.

Αναλυτικά:

Ο Πρόεδρος του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου κ. Δημήτρης Βρανόπουλος παρέθεσε γεύμα στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου.

Επρόκειτο για μια «πράσινη» μάζωξη κάτω από την Ακρόπολη και ήταν μια ξεχωριστή επιβράβευση για την ομάδα που φέτος ισοφάρισε την κορυφαία Ευρωπαϊκή της πορεία.

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου έφτασε στους 8 του Eurocup ενώ παράλληλα έσπασε και το Πανελλήνιο ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων σε αγώνα.

To γεύμα παρατέθηκε κάτω από τον ιστορικό χώρο της Ακρόπολης στο μαγαζί Διόνυσος, ιδιοκτησίας του κ. Σταθοκωστόπουλου.