Αντετοκούνμπο: «Η πιο δύσκολη σεζόν της καριέρας μου – Μιλγουόκι, η δική μου πόλη» (pics)

Η 13η σεζόν του Αντετοκούνμπο στο NBA ήταν δύσκολη, με τον Greek Freak θα δηλώνει την αγάπη του για την πόλη του Μιλγουόκι.

Η σεζόν του NBA ολοκληρώθηκε άδοξα για τους Μιλγουόκι Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τα «ελάφια» έμειναν εκτός play offs, ενώ ο Έλληνας φόργουορντ ταλαιπωρήθηκε από συνεχόμενους τραυματισμούς.

Αυτή ήταν η 13η σεζόν του Giannis στο NBA και μέσω μίας ανάρτησης στο Instagram, έκανε έναν απολογισμό, τονίζοντας πως θα επανέλθει δριμύτερος, ενώ υπογράμμισε το δέσιμό του με την πόλη του Μιλγουόκι.

«13η χρονιά. Αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας μου, αλλά όπως λένε, θα αναγεννηθώ από τις στάχτες μου, σαν φοίνικας. Στην πόλη του Μιλγουόκι, τη δική μου πόλη, σας ευχαριστώ για την αδιάκοπη αγάπη και την υποστήριξή σας», έγραψε ο Αντετοκούνμπο.

