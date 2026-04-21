Οι Γουλβς «δάγκωσαν» τους Νάγκετς και ισοφάρισαν σε 1-1 (vid)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν 119-114 των Νάγκετς στο Ντένβερ.

Νέο ενδιαφέρον έδωσαν στη σειρά οι Γουλβς, καθώς νίκησαν 119-114 τους Νάγκετς στο Ντένβερ και ισοφάρισαν σε 1-1. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, παρά το εκρηκτικό ξεκίνημα των γηπεδούχων.

Η ομάδα της Μινεσότα ισορρόπησε το παιχνίδι και στο φινάλε οι Ραντλ και ΝτεΒινσέντσο «σφράγισαν» τη νίκη.

Ο Έντουαρντς με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ έκανε τη διαφορά για τους «λύκους», ενώ ο Ραντλ με ¾ βολές στο φινάλε, τέλειωσε το ματς με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για τους Νάγκετς, ο Μάρεϊ είχε 30 πόντους με 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, και ο Γιόκιτς σημείωσε 24 πόντους, με 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.