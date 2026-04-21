Οι Χοκς με επική ανατροπή στο MSG ισοφάρισαν τους Νικς σε 1-1!

Οι Ατλάντα Χοκς έκαναν μυθικό comeback μέσα στο Madison Square Garden, πήραν τη νίκη απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς (106-107) και ισοφάρισαν την σειρά σε 1-1.

Οι Νεοϋορκέζοι μπήκαν δυνατά στο ματς και προηγήθηκαν με 32-23 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα εφτά πόντων (61-54).

Οι Νικς συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου έκαναν επί μέρους 30-25 για να μπουν στην τέταρτη περίοδο με διψήφιο προβάδισμα (91-79), όμως οι Χοκς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

Με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να παίρνει «φωτιά» στο τέταρτο δωδεκάλεπτο οι Χοκς εξαπέλυσαν την μεγάλη αντεπίθεσή τους και με επί μέρους 15-28 έκαναν μια μυθική ανατροπή για να φέρουν την σειρά στα ίσα.

O ΜακΚόλουμ με 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Χοκς, με τον Τζος Χαρτ να ξεχωρίζει για τους Νικς έχοντας 15 πόντους, 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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