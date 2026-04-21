Οι επιβλητικοί Καβαλίερς έκαναν το 2-0 κόντρα στους Ράπτορς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν σαφές προβάδισμα στη σειρά με τους Τορόντο Ράπτορς, αφού πανηγύρισαν δεύτερη νίκη, αυτή τη φορά με 115-105, βγάζοντας ξανά επιβλητική εικόνα στο παρκέ.

Oι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στο ματς και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 26-19, ενώ διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος οι Ράπτορς προσπάθησαν να φανούν απειλητικοί και δυσκόλεψαν τους Καβαλίερς, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν τις λύσεις και έφτασαν στη νίκη, για το 2-0 στη σειρά.

O Ντόνοβαν Μίτσελ με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον Σκότι Μπαρνς να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς με 24 πόντους.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης