Ο Ναν έβγαλε MVP τον Βεζένκοφ αλλά… «δεν έχει δει ποτέ double team, παίρνει έξτρα βοήθεια από τους πορτοκαλί»

Πρώτα του χάρισε το βραβείο του MVP κι έπειτα έριξε τα βέλη του ο Κέντρικ Ναν γράφοντας τη γνώμη του για τον Βεζένκοφ.

O Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού, απάντησε σε σχόλιο στο Instagram, για την επίδραση που έχει ο Σιλβέν Φρανσίσκο στην Ζαλγκίρις σε σχέση με τον Σάσα Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό.

Ο Κέντρικ Ναν αρχικά σημείωσε ότι ο Βούλγαρος φόργουορντ παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά στο παρκέ και στη συνέχεια πέταξε τα... καρφιά του για την εύνοια των διαιτητών.

«Οι γκαρντ που κυριαρχούν στο παιχνίδι κάνουν πολύ περισσότερα. Για καλή του τύχη η ομάδα του είναι το νούμερο 1 στη βαθμολογία και παίζει εξαιρετικά, χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά.

Επιπλέον, λαμβάνοντας έξτρα βοήθεια από τους τύπους με τα πορτοκαλί, είναι καλό για αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team πάνω του», ανέφερε ο Κέντρικ Ναν.