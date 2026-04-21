Έγραψε ιστορία ο Ουεμπανιάμα: Έγινε ο νεότερος αμυντικός της χρονιάς!

Ο Γάλλος σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς και σε ηλικία 22 χρονών, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.
Ο Ουεμπανιάμα, μάλιστα είναι υποψήφιος και για το βραβείο του MVP, με τον νεαρό καλαθοσφαιριστή να βάζει το αποτύπωμά του στην εκπληκτική πορεία των Σαν Αντόνιο Σπερς την φετινή σεζόν.
Ο 22χρονος σέντερ ολοκλήρωσε την regular season μετρώντας 65 συμμετοχές, έχοντας 25.0 πόντους, 11.5 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ και 3.1 μπλοκ ανά αγώνα, οδηγώντας τους Σπερς στην 2η θέση της Δύσης.
The 2025-26 @Kia NBA Defensive Player of the Year is... Victor Wembanyama! pic.twitter.com/ypmVzV7EeA— NBA (@NBA) April 20, 2026