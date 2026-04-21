Έγραψε ιστορία ο Ουεμπανιάμα: Έγινε ο νεότερος αμυντικός της χρονιάς!

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα άρχισε την συλλογή βραβείων για την φετινή εκπληκτική του παρουσία στην regular season γράφοντας ιστορία.

Ο Γάλλος σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς και σε ηλικία 22 χρονών, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.

Ο Ουεμπανιάμα, μάλιστα είναι υποψήφιος και για το βραβείο του MVP, με τον νεαρό καλαθοσφαιριστή να βάζει το αποτύπωμά του στην εκπληκτική πορεία των Σαν Αντόνιο Σπερς την φετινή σεζόν.

Ο 22χρονος σέντερ ολοκλήρωσε την regular season μετρώντας 65 συμμετοχές, έχοντας 25.0 πόντους, 11.5 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ και 3.1 μπλοκ ανά αγώνα, οδηγώντας τους Σπερς στην 2η θέση της Δύσης.