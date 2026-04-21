Χαμόγελα στους Λέικερς: Μπήκαν σε ρυθμό προπόνηση Ντόντσιτς και Ριβς! (vid)

Την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση έχουν ξεκινήσει ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Όστιν Ριβς.

Οι δύο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς τέθηκαν νοκ-άουτ για το ξεκίνημα των playoffs λόγω μυϊκών τραυματισμών και αρχικά υπήρχε η αίσθηση ότι θα χάσουν ολόκληρο τον πρώτο γύρο της post season.

Ο Σλοβένος γκαρντ, μάλιστα ταξίδεψε στην Ισπανία για να κάνει εντατική αποθεραπεία με ενέσεις, προκειμένου να εξαντλήσει τα περιθώρια γρηγορότερης επιστροφής στην αγωνιστική δράση.

Την Δευτέρα, τόσο ο Ντόντσιτς, όσο και ο Ριβς έβγαλαν μέρος της προπόνησης των Λέικερς και γέμισαν με χαμόγελα τους άνθρωπους των «Λιμνάνθρωπων», δείχνοντας ότι η επιστροφή τους πλησιάζει.

Όπως είναι φυσικό η συμμετοχή τους στο Game 2 με τους Χιούστον Ρόκετς είναι εξαιρετικά αμφίβολη, αλλά το κορυφαίο δίδυμο γκαρντ στο NBA την φετινή σεζόν θα φορτσάρει για να επιστρέψει στους υπόλοιπους αγώνες.