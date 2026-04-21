Χαμόγελα στους Λέικερς: Μπήκαν σε ρυθμό προπόνηση Ντόντσιτς και Ριβς! (vid)

Οι δύο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς τέθηκαν νοκ-άουτ για το ξεκίνημα των playoffs λόγω μυϊκών τραυματισμών και αρχικά υπήρχε η αίσθηση ότι θα χάσουν ολόκληρο τον πρώτο γύρο της post season.
Ο Σλοβένος γκαρντ, μάλιστα ταξίδεψε στην Ισπανία για να κάνει εντατική αποθεραπεία με ενέσεις, προκειμένου να εξαντλήσει τα περιθώρια γρηγορότερης επιστροφής στην αγωνιστική δράση.
Την Δευτέρα, τόσο ο Ντόντσιτς, όσο και ο Ριβς έβγαλαν μέρος της προπόνησης των Λέικερς και γέμισαν με χαμόγελα τους άνθρωπους των «Λιμνάνθρωπων», δείχνοντας ότι η επιστροφή τους πλησιάζει.
Όπως είναι φυσικό η συμμετοχή τους στο Game 2 με τους Χιούστον Ρόκετς είναι εξαιρετικά αμφίβολη, αλλά το κορυφαίο δίδυμο γκαρντ στο NBA την φετινή σεζόν θα φορτσάρει για να επιστρέψει στους υπόλοιπους αγώνες.
Luka Doncic back on the Lakers practice court pic.twitter.com/YTHIO6Wdo8— Dave McMenamin (@mcten) April 20, 2026