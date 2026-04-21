Στην Αθήνα η Μονακό με τρεις απουσίες

Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας η αποστολή της Μονακό, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για τα play in της Euroleague.

Όπως, μάλιστα αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ, η αποστολή των Μονεγάσκων ταξίδεψε στην Αθήνα έχοντας τρεις απουσίες, αφού ο Νίκολα Μίροτιτς, ο Νεμάνια Νέντοβιτς και ο Τέρι Τάρπεϊ που δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Mανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι.

Αντίθετα ο Ματιέ Στραζέλ ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή της Μονακό και θα βρίσκεται στην διάθεση του Γεωργιανού προπονητή των Μονεγάσκων για την σπουδαία αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Η αναμέτρηση του Τριφυλλιού με την Μονακό είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 21 Απριλίου στις 21:00, με τον νικητή να καταλαμβάνει την 7η θέση και στα playoffs θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας.