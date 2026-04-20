Γιαννακόπουλος: «Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε πως προτιμά τον Ολυμπιακό ως αντίπαλο του Παναθηναϊκού Aktor στα πλέι οφ, ενώ υποστήριξε πως οι «πράσινοι» δεν γίνεται να αποκλειστούν από τους Πειραιώτες σε σειρά πέντε αγώνων.

Τον... επιθυμητό αντίπαλο των Κυπελλούχων Ελλάδας στα πλέι οφ της Euroleague ξεχώρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που εξήγησε την προτίμησή του.

Συγκεκριμένα, ο DPG υποστήριξε πως θα ήθελε να δει το «τριφύλλι» απέναντι στους Πειραιώτες, τονίζοντας πως σε πέντε παιχνίδια οι «πράσινοι» δεν γίνεται να αποκλειστούν... ούτε μία στο τρισεκατομμύριο.

Αναλυτικά όσα είπε σε Instagram live του:

«Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό. Σε πέντε παιχνίδια δεν μπορεί να μας περάσει, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, ενώ σε ένα ματς πολλά μπορούν να γίνουν.

Να τους πετάξουμε έξω μια και καλή, καναπέδες έχουμε πολλούς».