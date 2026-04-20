Σκαριόλο: «Εξαιρετική η σεζόν μας στην Euroleague»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο σε δηλώσεις του έκανε τον απολογισμό της σεζόν στην Euroleague και στάθηκε στο πρόσωπο που έδειξε στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είχαμε μια εξαιρετική κανονική σεζόν. Η εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ ήταν ένας μερικός στόχος, αλλά τώρα είναι η ώρα να κάνουμε τον απολογισμό: 38 παιχνίδια είναι πολλά και είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι με το αποτέλεσμα και, πάνω απ' όλα, με το πώς έχει αναπτυχθεί η ομάδα, τη συνοχή μεταξύ των παικτών, τη στάση τους και τη θυσία τους.

Δύσκολα θα μπορούσαμε να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα είναι η ώρα να πάρουμε μια ανάσα, να επαναφέρουμε μερικούς τραυματισμένους παίκτες και να προετοιμαστούμε για τα πλέι οφ εναντίον ενός τρομερού αντιπάλου όπως η Χάποελ του Ελάιζα Μπράιαντ.

Αν παίζαμε με τον ίδιο τρόπο και στις δύο διοργανώσεις, θα είχαμε αποκλειστεί από την Euroleague. Θα έπρεπε να είσαι εντελώς εκτός πραγματικότητας για να το περιμένεις αυτό. Τις νίκες εναντίον του Ολυμπιακού και της Φενερμπαχτσέ πριν από πολλούς μήνες, δύο παιχνίδια που μας έδειξαν ότι ήμασταν στο σωστό δρόμο απέναντι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης».