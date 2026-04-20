Ζήτησε αναβολή των αγώνων της στο Ισραήλ η Χάποελ για τη σειρά με τη Ρεάλ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ζήτησε την αναβολή των αναμετρήσεών της στο Ισραήλ λόγω της σειράς των πλέι οφ κόντρα στη Ρεάλ στην Euroleague.

Αναλυτικά όσα ανάφερε μέλος της διοίκησης:

«Δεν σκοπεύουμε να συμμετάσχουμε τους αγώνες στο Ισραήλ την ερχόμενη εβδομάδα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλη η κατάσταση εδώ είναι ένα γεγονός που δημιούργησε το διοικητικό συμβούλιο και πρέπει επίσης να παράσχει λύσεις γι' αυτό. Με την έναρξη του Harry's Roar, προτείναμε να κρατήσουμε τη φούσκα στο εξωτερικό αμέσως, ώστε το φορτίο των αγώνων για τις ομάδες που παίζουν σε διεθνή παιχνίδια να είναι κλιμακωτό. Το διοικητικό συμβούλιο το έφερε στο διοικητικό συμβούλιο με ανοργάνωτο τρόπο και δεν έγινε δεκτό. Με μια εκτίμηση κόστους 3 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που είδαμε και με άλλα λόγια, διασφάλισαν ότι δεν θα περνούσε

Και τι; Δημιούργησαν μια κατάσταση όπου προσπαθούν να χωρέσουν 90 ημέρες αγώνων σε 40 ημέρες, είναι σαφές ότι αυτό είναι δυνατό μόνο αν αυτό είναι το μόνο πλαίσιο στο οποίο συμμετέχουν οι ομάδες. Αυτό το πλαίσιο δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει μια ομάδα που έχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα.



Δεν σκοπεύουμε να θέσουμε σε κίνδυνο τη σειρά μας εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία εκπροσωπούμε το ισραηλινό μπάσκετ, και να κολλήσουμε εδώ. Επίσης, δεν είμαστε διατεθειμένοι να στείλουμε μια μερική ομάδα και να βλάψουμε την προετοιμασία μας».