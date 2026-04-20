Παντελάκης: «Θέλουμε να χτίζουμε προσωπικότητες, όχι μόνο παίκτες»

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» Γιώργος Παντελάκης μίλησε για τη μεγάλη και απαιτητική χρονιά της ομάδας, τη φιλοσοφία με την οποία δουλεύει με τα παιδιά, τη διαχείριση ενός δύσκολου τουρνουά, αλλά και το επόμενο βήμα των αθλητών μετά το εφηβικό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη φιλοσοφία της ομάδας



«Προσπαθούμε κάθε χρόνο να δημιουργήσουμε μια ομάδα με ισορροπία, καλά δομημένη, με καλούς χαρακτήρες και καλές οικογένειες πίσω από αυτά τα παιδιά. Ψάχνουμε ένα συνολικό πακέτο αθλητών, γιατί θέλουμε μια ηρεμία στην ομάδα, οπότε είμαστε πολύ προσεκτικοί στο recruiting που κάνουμε».

Όπως εξήγησε, η λογική της ομάδας δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό ταλέντο, αλλά επεκτείνεται και στο ποιοι είναι οι αθλητές ως προσωπικότητες και ως παιδιά.

Για την ανάπτυξη των παιδιών



«Στον Ολυμπιακό προσπαθούμε πολύ να βοηθάμε τα παιδιά να παίρνουν πρωτοβουλίες, να παίρνουν αποφάσεις, να κάνουν λάθη και να μαθαίνουν μέσα από αυτό».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ο ίδιος τη δουλειά του:

«Γίνομαι πολύ πιεστικός με τα παιδιά, αλλά γίνομαι πιεστικός σε κομμάτια του παιχνιδιού που δεν θέλουν ενεργειακά κομμάτια αλλά τακτικά. Είμαι πολύ σκληρός μαζί τους εκεί».

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα και στην προσωπικότητα που θέλει να χτίσουν οι αθλητές του:

«Θέλω μαζί με εμένα τα παιδιά να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, την αθλητική και την κοινωνική, και να τη βγάλουν αυτή στο γήπεδο».

Για τη χρονιά και τις δυσκολίες



«Ήταν μια μεγάλη χρονιά για εμάς, πολλές διοργανώσεις, πολλά παιχνίδια, καλές στιγμές, δύσκολες στιγμές. Περάσαμε μια φάση με τραυματισμούς, περάσαμε μια φάση που ψαχτήκαμε λίγο μέσα μας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Όπως είπε, πριν από την τελική φάση η ομάδα δεν βρισκόταν στην καλύτερή της κατάσταση, ωστόσο κατάφερε να παρουσιαστεί έτοιμη όταν έπρεπε: «Πριν έρθουμε εδώ πέρα δεν ήμασταν και στην καλύτερη κατάσταση, αλλά όταν ήρθαμε εδώ δείξαμε ξεκάθαρα τους στόχους μας. Είχαμε ένα καλό πρόγραμμα στους ομίλους και από εκεί και πέρα φτάσαμε σε έναν τελικό».

Για το Rising Star και το κίνητρο του τελικού



Ο προπονητής αναφέρθηκε και στην ήττα από τον Προμηθέα στο Rising Star, εξηγώντας ότι η εμπειρία εκείνη λειτούργησε ως έξτρα κίνητρο.

«Είχαμε χάσει από τον Προμηθέα Πάτρας στο Rising Star, είχε παίξει καλύτερα από εμάς. Είχαμε βέβαια κάποιες απώλειες που δεν τις είχαμε σήμερα, έπαιξε και αυτό το ρόλο του».

Για την προετοιμασία του τελικού, υπογράμμισε: «Τα παιδιά προετοίμασαν τον εαυτό τους για να παίξουν στον τελικό, γιατί είχαν μια διαφορετική αντιμετώπιση στο παιχνίδι. Δείξανε μια αυταπάρνηση σήμερα».

Για το τι κρατά περισσότερο από τη δουλειά με τα παιδιά



«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτούς, γιατί έχουν ταλέντο, είναι καλά παιδιά. Θεωρώ ότι θα βρουν το δρόμο τους και αθλητικά και κοινωνικά».

Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στο αποτύπωμα που θέλει να αφήσει ο ίδιος πάνω τους: «Δεν ξέρω αν τους έχω βοηθήσει στο αθλητικό τους κομμάτι, όμως πιστεύω ότι έχω επηρεάσει λίγο την ψυχή τους και τον τρόπο σκέψης τους, και αυτό με χαροποιεί περισσότερο από το αθλητικό κομμάτι. Αυτός είναι ο βασικός μου στόχος, για αυτό ασχολούμαι με παιδιά».

Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, σημείωσε και τη δική του οπτική για τα αποτελέσματα: «Τα αποτελέσματα κάποιες φορές δικαιώνουν εμάς, κάποιες φορές δικαιώνουν άλλους, έτσι είναι το μπάσκετ. Αλλά σήμερα έχουμε το δικαίωμα να χαιρόμαστε. Τελείωσε μια χρονιά, ένα πολύ ωραίο ταξίδι, και να χάναμε πάλι θα ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι, γιατί έχουμε φτάσει μέχρι την άκρη του δρόμου. Αλλά σήμερα νομίζω το θέλαμε περισσότερο».

Για τη διαχείριση των πέντε αγώνων σε πέντε μέρες



Αναφερόμενος στο αγωνιστικό κομμάτι και στη διαχείριση του τουρνουά, εξήγησε ότι είχε ξεκάθαρο πλάνο στο μοίρασμα του χρόνου.

«Έχω βάλει στο μυαλό μου ότι για να παίξουμε στο επίπεδο που μπορούμε, είναι δύσκολο κάποια παιδιά να παίζουν παραπάνω από 25 λεπτά».

Όπως τόνισε, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ροή του προγράμματος: «Μας βοήθησε το πρόγραμμα και δεν πήγαμε σε τέτοια σπατάλη δυνάμεων, οπότε σήμερα μπορούσαμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω».

Για την εμπιστοσύνη σε όλο το ρόστερ



Ο ίδιος υπογράμμισε πως προσπαθεί να εμπιστεύεται όλους τους παίκτες του ρόστερ, ακόμα κι όταν κάποιες αποφάσεις είναι δύσκολες. «Είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να εμπιστευτεί όλους τους παίκτες που έχει στην ομάδα του. Γι’ αυτό και σήμερα δυστυχώς δεν έβαλα ένα παιδί, τον Κίμωνα Μαλάκο, που με έχει βοηθήσει μέχρι τώρα, δηλαδή με έχει φέρει ως εδώ και αυτός, απλά θεωρώ ότι δεν ταιριάζει στο παιχνίδι σήμερα».

Στη συνέχεια εξήγησε τη σημασία που έχει για εκείνον να νιώθουν όλοι σημαντικοί: «Όταν κάνεις τα παιδιά να νιώθουν σημαντικοί σε μια ομάδα, και δεν εννοώ οι πρώτοι 5-6-7, εννοώ και ο 9ος, ο 10ος, ο 11ος, ο 12ος, μπορούν να μπουν μέσα να σε βοηθήσουν».

Για τον Νίκο Γατζιάννη και τη σημασία του ρόλου



Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως είπε, ήταν ο Νίκος Καζιάνης.

«Σήμερα εμείς πήραμε το παιχνίδι με τον Νίκο τον Καζιάνη, ο οποίος είναι ένα παιδί που δεν είναι στο πρώτο rotation, είναι στο δεύτερο rotation, είναι μικρός έφηβος. Πέρυσι ήταν πρωταγωνιστής μας, φέτος επειδή μπλόκαρε πολύ στη θέση του με πιο μεγάλα παιδιά, είναι λίγο πιο πίσω στο κομμάτι των χρόνων, είναι πιο πίσω στο rotation, αλλά έδειξε σαν έτοιμος να βοηθήσει».

Για την παρουσία του στον τελικό, πρόσθεσε: «Στον τελικό ήταν το παιδί που μας ξεμπλόκαρε και με 2-3 μεγάλα καλάθια και 2-3 μεγάλες άμυνες μας πήρε το παιχνίδι. Αυτό δείχνει πολλά για την έννοια της ομάδας και τη συνοχή που είχαμε δημιουργήσει όλο το χρόνο».

Για το πού κρίθηκε ο τελικός

«Ο τελικός είναι κομμάτι τακτική και είναι και πνευματική προετοιμασία. Αν μπορώ να στα βάλω σε ποσοστά, η τακτική είναι 20% και η πνευματική προετοιμασία είναι 80%. Ο τελικός είναι για προσωπικότητες, είναι για μεγάλους παίκτες, είναι για μεγάλες φάσεις».

Για την εικόνα της ομάδας μέσα στο παιχνίδι, σημείωσε: «Στο πρώτο ημίχρονο έχουμε παίξει καταπληκτικά, έχουμε κάνει πολλές επαφές. Έδειξε τη σκληράδα και τον τρόπο που μπήκαμε μέσα να παίξουμε το παιχνίδι. Δηλαδή είπαμε ότι δεν θα αφήσουμε κανένα εύκολο καλάθι. Ό,τι καλάθι τρώμε θα είναι δύσκολο».

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι υπήρξαν και στιγμές που χάθηκε η συγκέντρωση: «Κάποια στιγμή, όπως γίνεται συνήθως και σε εμάς και νομίζω και σε όλα τα παιδιά, χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας. Πήγαμε να το πάρουμε ατομικά το παιχνίδι. Επανήλθαμε στις σταθερές μας, πασάραμε την μπάλα. Αυτό έγινε δύο-τρεις φορές μέσα στο παιχνίδι».

Για το φινάλε, τόνισε: «Στο τέλος είχαμε καλές αποφάσεις, που είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Είχαμε καλές άμυνες, είχαμε μεγάλα σουτ και πήραμε τον τελικό».

Για την επόμενη μέρα των παιδιών

Ο προπονητής στάθηκε και στο μεταβατικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι αθλητές, καθώς για πολλούς κλείνει ο κύκλος του εφηβικού.

«Τα παιδιά είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο πολλά. Θα αφήσουν πλέον το εφηβικό, θα βγουν στη ζωή, στα ακαδημαϊκά ή στα αθλητικά».

Όπως είπε, είναι κάτι για το οποίο έχει ήδη μιλήσει μαζί τους: «Με τα παιδιά έχω μιλήσει πολύ για την επόμενη μέρα. Είναι κάτι που μπορεί να τους φανεί περίεργο, αλλά θεωρώ ότι στην πορεία θα το βρουν».

Και κατέληξε: «Θα βρουν τον δρόμο τους, αξίζουν αυτόν το δρόμο τους. Με υπομονή τώρα, γιατί είναι και μια διαδικασία που θα πρέπει να κάνουν λίγο περισσότερη υπομονή από πριν, αλλά μέσα στα χρόνια, αν συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά, θα καταφέρουν να διακριθούν».

Για τη διοργάνωση

Τέλος, αναφέρθηκε με θετικά λόγια και στη συνολική εμπειρία της διοργάνωσης.

«Τα παιδιά ξεκουράστηκαν στη διοργάνωση. Ήταν σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, το φαγητό ήταν υπέροχο γιατί τρώγαμε στην τοπική κοινωνία. Το γήπεδο γέμισε, είδε κόσμος παιδιά να παίζουν μπάσκετ, πολύς κόσμος να τους παρακολουθεί, μια ξεχωριστή εμπειρία. Πολύ σημαντικό για όλους μας».

Για το επίπεδο των αγώνων, πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι το επίπεδο των ομάδων ήταν υψηλό και είδαμε καλούς αθλητές με πολύ ταλέντο».