Μιλουτίνοβ και Άπλμπι μοιράζονται το MVP αγωνιστικής στην GBL

Σε δύο παίκτες απονέμεται το MVP της εβδομάδας στην GBL καθώς Νίκολα Μιλουτίνοβ και Ταϊρί Άμπλμπι είχαν τον ίδιο απολογισμό στην ατομική τους αξιολόγηση με 26 μονάδες.

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ της Μυκόνου, Ταϊρί Άπλμπι είχε μεγάλη συμβολή στη νίκη επί του Περιστερίου με 92-88 που έστειλε τους νεοφώτιστους στα playoffs.

Πέτυχε 21 πόντους με 5/7 βολές, 5/6 δίποντα και 2/8 τρίποντα, ενώ είχε επίσης 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 7 κερδισμένα φάουλ, 3 φάουλ εναντίον, 4 κλεψίματα και 2 λάθη σε 37’ και 13’’ συμμετοχής.

Από την άλλη ο Μιλουτίνοβ είχε στο 92-81 του Ολυμπιακού επί του Άρη, 16 πόντους με 6/8 βολές, 5/9 δίποντα, 0/1 τρίποντο, πήρε 11 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, έκανε 2 κοψίματα, δέχθηκε ένα, κέρδισε 6 φάουλ, υπέπεσε σε ένα φάουλ και πραγματοποίησε ένα κλέψιμο.

Ο Μιλουτίνοβ έγινε ο έβδομος παίκτης του Ολυμπιακού που αναδεικνύεται MVP of the Week την φετινή αγωνιστική περίοδο μετά τους Ντόντα Χολ (5η αγωνιστική), Τάϊλερ Ντόρσεϊ (11η), Τάισον Ουόρντ (16η), Άλεκ Πίτερς (17η και 20ή), Εβάν Φουρνιέ (20ή) και τον Όμηρο Νετζήπογλου την προηγούμενη εβδομάδα.

Την υψηλότερη επίδοση στο ranking στην 25η αγωνιστική είχε ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι που στην εκτός έδρας ήττα του Κολοσσού H Hotels Collection από το Μαρούσι συγκέντρωσε 35 βαθμούς.

Ο Βραζιλιάνος πάουερ φόργουορντ είχε 24 πόντους με 8/8 βολές, 5/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 7 κερδισμένα φάουλ, ένα φάουλ εναντίον και 2 λάθη σε 31’ και 59’’ συμμετοχής.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.