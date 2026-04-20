Το post του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του δεύτερου ευρωπαϊκού τίτλου στην Θεσσαλονίκη

Σαν σήμερα, πριν από 20 χρόνια, ο Παναθηναϊκός AKTOR πανηγύρισε τον δεύτερο ευρωπαϊκό του τίτλο, με την «πράσινη» ΚΑΕ να θυμάται τις στιγμές από τον τελικό.

Με αφορμή τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη με το 73-67 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, η ΚΑΕ έκανε μία ανάρτηση στα social media αναφερόμενη σε αυτό το σημαντικό γεγονός στην ιστορία του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, οι πράσινοι ανήρτησαν ένα VIDEO δείχνοντας στιγμές από τον τελικό, από τους πανηγυρισμούς, αλλά και από την απονομή, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η ημέρα που γράφτηκε το δεύτερο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής μας κληρονομίας».