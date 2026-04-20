Συσπείρωση, ρεκόρ, ατελείωτα sold out: Απέναντι σε Λιόλιο και Ιερεθουέλο ο κόσμος δίνει τις καλύτερες απαντήσεις

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για ένα ακόμα ηχηρό μήνυμα που στέλνει ο κόσμος του Παναθηναϊκού απέναντι σε «συστήματα» και παράγκες.

Ρεκόρ συνολικής προσέλευσης, δεύτερη μεγαλύτερη σε μέσο όρο εισιτηρίων, σχεδόν το απόλυτο πληρότητας, τη στιγμή που το μπάσκετ «βουλιάζει» στην διαπλοκή και την ανυποληψία ο κόσμος βροντοφωνάζει πως δεν τον λυγίζει η ανηθικότητα.

Συσπείρωση ενόψει ενός στόχου, μπορεί να επιτευχθεί. Για να νικηθεί ένα ματς, να δημιουργηθεί «καυτή» ατμόσφαιρα λόγω του αντιπάλου, ως αντίδραση σε λεγόμενα ή σε καταστάσεις που ενόχλησαν. Στην Ελλάδα συνήθως τα αποτελέσματα οδηγούν σε μια συνολική στήριξη της κάθε ομάδας.

Δύσκολα εξηγήσιμο είναι αυτό που γίνεται με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Κάτι που γιγαντώνει το επίτευγμα και το αποτέλεσμα της συσπείρωσης του κόσμου με την ομάδα. Της εμπιστοσύνης και της σιγουριάς απέναντι στη διοίκηση.

Το «τριφύλλι» είναι σε μια φάση όπου θα παίξει play in. Μέσα στο 2026 τα πράγματα μόνο καλά δεν του πήγαν. Το ίδιο ακριβώς διάστημα, ήρθε η κορύφωση της συσπείρωσης. Οδηγώντας σε όσα ανακοίνωσαν οι «πράσινοι».

Μεγαλύτερη συνολική προσέλευση στην ιστορία της Euroleague. Σχεδόν το απόλυτο πληρότητας σε κάθε ματς. Ατελείωτα sold out. Δεύτερο μεγαλύτερο μέσο όρο εισιτηρίων στην ιστορία της Euroleague.

Αυτά τα πέτυχε ο μπερδεμένος αγωνιστικά Παναθηναϊκός. Με τους τραυματισμούς. Τις ήττες που κανείς δεν περίμενε εντός κι εκτός Ελλάδας. Την αβεβαιότητα για το πώς θα ολοκληρωθεί η σεζόν. Πίκρες σε κομβικές στιγμές, όπως στην αποθέωση της ομάδας πριν το εντός έδρας με την Αρμάνι, ή το ταξίδι 6.000 ανθρώπων για τη Βουλγαρία και το ματς με τη Χάποελ.

Πέρα απ’ το αποτέλεσμα, είναι και το ίδιο το περιβάλλον. Ο Παναθηναϊκός οργανωτικά και οικονομικά, είναι… διαμάντι. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Αυτό φέρνει τις αντίστοιχες τιμές στα εισιτήρια. Ο κόσμος τα εξαφανίζει και δεν τα πληρώνει απλά. Έχοντας κάνει ήδη sold out για τα διαρκείας της επόμενης σεζόν.

Τι δεν υπολογίζει ο κόσμος μπροστά σε όλα αυτά; Το γεγονός πως το… διαμάντι, βρίσκεται στη λάσπη. Γιατί εκεί το αναγκάζουν να αγωνίζεται. Είτε πρόκειται για τον Λιόλιο, είτε την Euroleague του Ντάνι Ιερεθουέλο. Μηδενική εμπιστοσύνη, καταστάσεις που στερούν από τον Παναθηναϊκό από νίκες μέχρι στόχους.

Διαδικασία η οποία δεν γίνεται να μην επηρεάσει τους φιλάθλους. Πολλοί θα σκεφτούν πως αυτό έπρεπε να ισχύει ειδικά στους Παναθηναϊκούς, οι οποίοι έχουν δει αυτό το «έργο» πολλές φορές. Κυρίως στο ποδόσφαιρο, εδώ και πολλά χρόνια στην Euroleague του μπάσκετ, επί Λιόλιου και εντός συνόρων.

Πραγματικό επίτευγμα από τον κόσμο. Γιατί πάει κόντρα στις βρώμικες καταστάσεις. Δεν επιτρέπει να επηρεαστεί η κρίση του για την ομάδα του, για την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια – ανεξάρτητα απ’ τα αποτελέσματα –μέσω απογοήτευσης που λογικά μπορεί να προκληθεί από την έλλειψη ισονομίας. Την ασέβεια προς το μεγαλύτερο μέγεθος του ελληνικού αθλητισμού, που χωρίς αμφιβολία είναι ο μπασκετικός Παναθηναϊκός.

Ταυτόχρονα όμως, στέλνει και το δικό του μήνυμα. Οι «παράγκες» προηγούμενων δεκαετιών, οδηγούσαν στην απαξίωση των ίδιων των ομάδων από τον κόσμο τους. Δεν ανεχόταν να ασχολείται, γυρνούσε την πλάτη και έμενε σπίτι του.

Εδώ όμως, το πράγμα διαφέρει. Το πείσμα μεγαλώνει. Η συσπείρωση ισχυροποιείται. Σα να λέει ο κόσμος στον κάθε… αρουραίο που θέλει να στήσει χορό θεωρώντας πως η γάτα δεν θα ασχοληθεί: Ως εδώ. Και η συμμετοχή των πολλών, είναι που αλλάζει τις ισορροπίες. Τους τρομάζει. Γιατί γνωρίζουν καλά πως ο κόσμος δεν είναι χαζός. Όσο δεν γονατίζει και μάλιστα πετυχαίνει επιτεύγματα μυθικά, τότε θα τρομάζουν όλο και περισσότερο.

Η απάντηση σε αυτούς τους αριθμούς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στα ασταμάτητα sold out, στο γεμάτο γήπεδο από τώρα για την επόμενη σεζόν. Οι φίλαθλοι θα είναι εκεί. Αυτοί που τους στερήθηκαν πολλά. Ο Λιόλιος θα είναι; Πόσο μακριά θα φτάσει η βαλίτσα; Λίγη υπομονή και θα τα μάθουμε όλα.

ΥΓ1: 26 ολόκληρα χρόνια από το ΕΠΟΣ της Θεσσαλονίκη. Πριν από 26 ολόκληρα χρόνια ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το δεύτερο ευρωπαϊκό του. Το ευρωπαϊκό της καταξίωσης. Και ακολούθησαν άλλα πέντε μέχρι σήμερα.. Και ποιος ξέρει τι ακολουθεί ακόμα.