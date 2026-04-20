Oμπράντοβιτς για την ήττα από την Παρτίζαν: «Είναι δύσκολο να προετοιμάσουμε το ματς και να σκεφτόμαστε την Μπαρτσελόνα»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
Για το ματς: «Συγχαρητήρια στην Παρτιζάν. Είναι πολύ δύσκολο να προετοιμαστούμε για τον αγώνα και να σκεφτόμαστε τον πιο σημαντικό αγώνα της σεζόν για εμάς (σ.σ. εννοεί την Μπαρτσελόνα στα play-in). Συγχαρητήρια στην Παρτιζάν και είμαστε ήδη στον επόμενο αγώνα».
Για το rotation: «Οι παίκτες που έχουν παίξει λίγο περισσότερο, συμπεριλαμβανομένου του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, δεν έχουν πρόβλημα. Είναι δυνατός και μπορεί να το αντέξει. Ελπίζω ότι ο Μπολομπόι θα είναι έτοιμος. Δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός και θα προχωρήσουμε»
Για την έλλειψη κινήτρου: «Δείξαμε χαρακτήρα και πώς να παίξουμε. Θα υπάρξουν περισσότερα παιχνίδια και ευκαιρίες στη συνέχεια»