Το τρομερό κορεό στην μνήμη του Βουγιόσεβιτς στο Παρτιζάν-Ερυθρός Αστέρας (vid)

Οι οπαδοί της Παρτιζάν τίμησαν την μνήμη του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς με ένα εκπληκτικό κορεό.

O Ντούσκο Βουγιόσεβιτς πριν από λίγες μέρες «έφυγε» από την ζωή και οι οπαδοί της Παρτιζάν τίμησαν την μνήμη του στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Πιο συγκεκριμένα, ύψωσαν ένα τεράστιο κορεό με τον θρυλικό προπονητή, τιμώντας με έναν πολύ όμορφο τρόπο την μνήμη του.

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