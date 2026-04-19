Το τρομερό κορεό στην μνήμη του Βουγιόσεβιτς στο Παρτιζάν-Ερυθρός Αστέρας (vid)

O Ντούσκο Βουγιόσεβιτς πριν από λίγες μέρες «έφυγε» από την ζωή και οι οπαδοί της Παρτιζάν τίμησαν την μνήμη του στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.
Πιο συγκεκριμένα, ύψωσαν ένα τεράστιο κορεό με τον θρυλικό προπονητή, τιμώντας με έναν πολύ όμορφο τρόπο την μνήμη του.
Δείτε το βίντεο:
Koreografija navijača KK Partizan u čast preminulog trenera Duška Vujoševića podignuta na tribinama prije početka derbija protiv košarkaša Crvene Zvezde u Beogradskoj areni— Anadolu BHSC (@aa_balkans) April 19, 2026
🎥 Filip Stevanović/AA
🎞 Samir Velija pic.twitter.com/XyQ17CPBOV