Elite League: Για την πρόκριση ο Πρωτέας - Να πάρει παράταση θέλει το Ψυχικό

Ο Πρωτέας Βούλας υποδέχεται το Ψυχικό στο κλειστό «Γ. Γεννηματάς» (18:30), με την σειρά να βρίσκεται στο 3-1 υπέρ του και να κρίνεται στις τέσσερις νίκες.

Μία θέση έχει μείνει κενή στο Final-4 της Λευκάδας, καθώς μετά τις ΝΕ Μεγαρίδας και Παπάγου, την πρόκριση πήρε και ο Βίκος μετά τη νίκη του επί του Λαυρίου με 78-77 στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς.

Ο Πρωτέας Βούλας υποδέχεται σήμερα (20/04, 18:30) το Ψυχικό με μοναδικό στόχο την νίκη που θα του δώσει και την πρόκριση, καθώς στην σειρά προηγείται με 3-1, και κρίνεται στις τέσσερις νίκες. Αντίθετα το Ψυχικό θέλει να κάνει την... «ζημιά» και να δώσει παράταση στην αγωνία, για την ομάδα που θα συμπληρώσει το παζλ του Final 4 που θα γίνει στην Λευκάδα το τριήμερο 1-3 Μαίου.

Το πρόγραμμα:

Πρωτέας Βούλας - ΑΕ Ψυχικού 18:30 (ΕΡΤ2 Σπορ)