Φλιώνης: «Αξίζουμε να είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο»

Μετά τη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον Πανιώνιο, ο Δημήτρης Φλιώνης τόνισε πως η Ένωση αξίζει να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

Για την αναμέτρηση: «Αυτός ο αγώνας ήταν και για εμάς επίσης κρίσιμος για το κυνήγι της τρίτης θέσης. Για τον Πανιώνιο ενδεχομένως να ήταν πιο κρίσιμος και σίγουρα είχαν περισσότερο στρες και έχασαν εύκολα καλάθια. Από εκεί και πέρα για εμάς, αυτό θέλαμε να δείξουμε πως μετά από μια σειρά με την Μπανταλόνα, και τον πολύ μεγάλο στόχο που έχουμε μπροστά μας, το Final-Four του BCL, έχουμε πράγματα να κυνηγήσουμε και να διεκδικήσουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα και νομίζω πως δείξαμε σοβαρότητα και πως αξίζουμε να είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο».

Για τον χαρακτήρα της ομάδας: «Χτυπάμε σε όλα τα παιχνίδια και δείχνουμε σοβαρότητα ανεξάρτητα με τις συνθήκες. Σίγουρα σε κάποια παιχνίδια που είναι πιο κρίσιμα πρέπει να είσαι πιο συγκεντρωμένος και να έχεις μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι σου αλλά αυτό είναι κάτι που το έχουμε χτίσει και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει πάντα να βελτιωνόμαστε και να προσθέτουμε πράγματα στο παιχνίδι μας, ειδικά όσο παίζεις πιο δύσκολους αγώνες, με πιο δυνατούς αντιπάλους και είναι πιο έντονο το scouting ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη συνέχεια».

Για τους πρωταγωνιστές που μπορεί να βγάλει η ΑΕΚ: «Σίγουρα πιστεύουμε σε όλα τα παιδιά, έχουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο με αρκετό ταλέντο και ξέρει να παίζει σωστό μπάσκετ. Σίγουρα ανάλογα με τις συνθήκες του παιχνιδιού, την ημέρα και άλλους παράγοντες, έχουμε κάποιους πρωταγωνιστές αλλά όλα τα παιδιά έχουν το ταλέντο για να είναι σε αυτό το σύνολο».

Για τις συμβουλές που τους δίνει ο κόουτς: «Είναι κάτι το οποίο χτίζεται από την πρώτη ημέρα. Η σοβαρότητα, η πειθαρχεία, η συνέπεια, η εμπιστοσύνη στο συμπαίκτη και στην ομάδα γενικότερα, η αυτοπεποίθηση που βγάζουμε στο παρκέ και το mentality που έχει η ομάδα. Δεν είναι κάποιο μυστικό είναι κάτι που χτίζεται με τον καιρό, με προσπάθεια και κόπο και από την άλλη καταστρέφεται εύκολα οπότε όλοι πρέπει να το φροντίζουμε».

Για το πως νιώθει ο ίδιος: «Σίγουρα νίωθω καλά. Από εκεί και πέρα νομίζω πως με χαροποιεί ιδιαίτερα πως είμαστε όλοι σε αυτό το mentality και κάνουμε step up όταν χρειάζεται και ο ένας κάνει τον άλλο καλύτερο. Θέλουμε να αναδειχθούμε μέσω της ομάδας και αυτό είναι το σωστό mentality».

Για τους κρίσιμους αγώνες που ακολουθούν: «Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ότι κάνουμε όλη τη χρονιά, να είμαστε σοβαροί και να παίξουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι πολύ κρίσιμα με όλο μας τον εαυτό, δεν έχει κάποιο μυστικό».