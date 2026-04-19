Τα σενάρια παραμονής στην Stoiximan GBL: Σε δύσκολη θέση ο Πανιώνιος, ελέγχει την μοίρα του το Μαρούσι

Ο Πανιώνιος βρίσκεται με την… πλάτη στον τοίχο ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL, την ίδια ώρα που το Μαρούσι με νίκη εξασφαλίζει την παραμονή του.

Ο Πανιώνιος γνώρισε την ήττα από την ΑΕΚ και πλέον βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Αν την τελευταία αγωνιστική ηττηθεί και από τον Άρη Betsson, τότε θα υποβιβαστεί.

Στο ενδεχόμενο που κερδίσει και χάσει το Μαρούσι, θα παραμείνει στην κατηγορία. Ωστόσο, αν κερδίσουν ή χάσουν και οι δύο, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν για τον Πανιώνιο.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων:

- Νίκες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις

- Διαφορά πόντων στις μεταξύ τους αναμετρήσεις

- Καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τριών ή παραπάνω ομάδων:

- Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες

- Διαφορά πόντων μεταξύ των ομάδων

- Καλύτερη επίθεση μεταξύ των ομάδων

*Αν ο Πανιώνιος κερδίσει τον Άρη Betsson, το Μαρούσι τον ΠΑΟΚ και οι Προμηθέας και Καρδίτσα χάσουν τότε:

Καρδίτσα (3-3) (+13) Μαρούσι (3-3) (+2) Προμηθέας (3-3) (+2) Πανιώνιος (3-3) (-17)

*Αν ο Πανιώνιος κερδίσει τον Άρη Betsson, το Μαρούσι τον ΠΑΟΚ και οι Προμηθέας και Κολοσσός χάσουν τότε:

Μαρούσι (3-3) (+18) Κολοσσός (3-3) (+4) Πανιώνιος (3-3) (+3) Προμηθέας (3-3) (-25)

*Αν ο Πανιώνιος κερδίσει τον Άρη Betsson, το Μαρούσι τον ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας τον Ηρακλή και ο Κολοσσός χάσει τότε:

Μαρούσι (2-2) (+5) Πανιώνιος (2-2) (+5) Κολοσσός (2-2) (-10)

*Αν ο Πανιώνιος κερδίσει τον Άρη Betsson, το Μαρούσι τον ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας τον Ηρακλή και η Καρδίτσα χάσει τότε:

Καρδίτσα (2-2) (+26) Μαρούσι (2-2) (-11) Πανιώνιος (2-2) (-15)

*Αν ο Πανιώνιος και το Μαρούσι χάσουν τότε:

Μαρούσι (1-1) (+4) Πανιώνιος (1-1) (-4)

Η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 23-0 46β.

2) Παναθηναϊκός AKTOR 18-5 41β.

3) ΑΕΚ 16-7 39β.

4) ΠΑΟΚ 16-7 39β.

5) Περιστέρι Betsson 13-10 36β.

6) Άρης Betsson 13-9 35β.

7) Μύκονος Betsson 9-14 32β.

8) Ηρακλής 8-15 31β.

9) Προμηθέας Πάτρας 7-16 30β.

10) Καρδίτσα 7-16 30β.

11) Κολοσσός Ρόδου 7-16 30β.

12) Μαρούσι 6-17 29β.

13) Πανιώνιος 6-17 29β.

Η επόμενη αγωνιστική (26η):

25/4

18:15 ΠΑΟΚ - Μαρούσι

18:15 Προμηθέας Πάτρας - Ηρακλής

18:15 Άρης Betsson - Πανιώνιος

18:15 Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα

18:15 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

26/4

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος Betsson