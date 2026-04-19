Το μπάσκετ «λούζεται» τα απόνερα της αλητείας Χριστινάκη

Το περιστατικό στη Ρόδο, αυτά που ζητά ο σύνδεσμος διαιτητών Δωδεκανήσου, μεγαλώνουν την οργή για την συγκάλυψη του ρέφερι του συστήματος.

Ορίστηκε να διευθύνει κομβική αναμέτρηση για τη «μάχη» της σωτηρίας. Σα να μην τρέχει τίποτα. Ο Νώντας Χριστινάκης, απ’ τα αγαπημένα και σαφώς προστατευμένα παιδιά του συστήματος Λιόλιου. Χωρίς να νοιάζεται κανείς, αν αυτός ο άνθρωπος έγινε η αιτία να «λουστεί» το μπάσκετ μια κατάσταση αποκρουστική και ανησυχητική.

Στο εργασιακό πρωτάθλημα της Ρόδου, αθλητής πέταξε την μπάλα στο πρόσωπο διαιτητή και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε. Άσχημες εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Προβλήθηκαν απ’ όλους.

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Δωδεκανήσου, έβγαλε ανακοίνωση ζητώντας την διακοπή του πρωταθλήματος. Για την ακρίβεια ζήτησε:

1) Την άμεση διακοπή του εργασιακού πρωταθλήματος έως ότου διασφαλιστούν πλήρως οι συνθήκες ασφάλειας των διαιτητών.

2) Τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα να επιβάλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις στον υπαίτιο αθλητή.

3) Από τη διοργανώτρια αρχή τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας των διαιτητών.

Αυτό που ξέχασαν ή δεν ανέφεραν οι διαιτητές των Δωδεκανήσων, είναι πως ο προβεβλημένος συνάδελφός του άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Ο Νώντας Χριστινάκης είναι αυτός που στο εργασιακό πρωτάθλημα Χανίων,χτύπησε αντίπαλό του. Ως αθλητής, αλλά φυσικά έχοντας πάντα την ιδιότητα του διαιτητή. Του ανθρώπου που οφείλει σύμφωνα με τους κανόνες να προασπίζει το κύρος του αθλήματος. Με χτυπήματα σε πρόσωπο αντιπάλου και μετά πλήρη αδιαφορία για την κατάστασή του – δηλαδή χωρίς την παραμικρή μεταμέλεια – το μόνο που προασπίζει, είναι την βεβαιότητα του κόσμου για τη διαπλοκή στο χώρο του μπάσκετ.

Γιατί λοιπόν να αντιμετωπιστεί διαφορά ο αθλητής της Ρόδου; Ποιες ήταν οι κυρώσεις για τον Χριστινάκη; Τον διαιτητή-μποξέρ που επέδειξε αλήτικη συμπεριφορά. Κι αυτός ο άνθρωπος καλείται τώρα να τηρεί τους κανονισμούς σε αγώνες που κρίνουν τις τύχες των ομάδων και τα συμβόλαια των αθλητών.

Συγχαρητήρια στην ΕΟΚ του Λιόλιου. Την ΚΕΔ. Την ΟΔΚΕ. Όσους δεν έκαναν το παραμικρό για τον διαιτητή που γρονθοκοπεί ως αθλητής, αλλά ούτε γάτα ούτε ζημιά για το ρόλο του με τη σφυρίχτρα. Εκεί τους κάνει τη δουλειά, οπότε δεν τον μετακινεί κανείς. Τον βάζουν μάλιστα εκεί που «καίει» το πράγμα. Κι εκείνος που γνωρίζει καλά τι έκανε και από τι τον γλίτωσαν, έτοιμος να δείξει την ευγνωμοσύνη του…

Το περιστατικό της Ρόδου σε μια κοινωνία που ανέχεται τα συστήματα, τους Λιόλιους, τις επιβραβεύσεις στους Χριστινάκηδες, δυστυχώς θα έχει και συνέχεια. Και κανείς μα κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να δίνει δίκιο σε αυτούς που ζητούν τιμωρίες του θύτη στη Ρόδο, διακοπή του πρωταθλήματος κτλ. Γιατί ο «δικός» τους, το… καμάρι της διαιτησίας και της ΕΟΚ, έκανε κάτι παρόμοιο. Ούτε τιμωρήθηκε, ούτε καν ελέγχθηκε από κανέναν.

Το μπάσκετ ισοπεδώνεται για να κάνουν τη δουλειά τους. Ακόμη και τώρα που έχουν «παγώσει» μπροστά στις εξελίξεις. Δεν σταματούν πουθενά. Αλαζονεία και εκδίκηση. Θεωρούν πως επιδεικνύουν ισχύ, ενώ απλά προσθέτουν αποδείξεις στο κατηγορητήριο. Αφήνοντας το άθλημα να στενάζει στη διαπλοκή και στα σκάνδαλα, ακόμη και στα εργασιακά του πρωταθλήματα.

Δείτε το video με το χτύπημα μποξ του Χριστινάκη από το 44:40'