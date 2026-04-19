Έφτασε τις 800 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό o Παπανικολάου

Ιστορική σημασία έχει το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» συμπλήρωσε 800 συμμετοχές με τη φανέλα των Πειραιωτών.
Ο Παπανικολάου έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης του συλλόγου που φτάνει σε αυτό το εντυπωσιακό νούμερο, αφήνοντας μάλιστα πίσω του τον Βασίλη Σπανούλη και τον Γιώργο Πρίντεζη.
Αναλυτικά οι συμμετοχές του Κώστα Παπανικολάου με την φανέλα των Πειραιωτών:
Euroleague: 399 παιχνίδια
Basket League: 359 παιχνίδια
Κύπελλο Ελλάδας: 34 παιχνίδια
Super Cup: 8 παιχνίδια