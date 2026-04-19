Έφτασε τις 800 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό o Παπανικολάου

Ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε τις 800 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και έγινε ο πρώτος στην ιστορία του συλλόγου που πιάνει αυτό το επίτευγμα.

Ιστορική σημασία έχει το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» συμπλήρωσε 800 συμμετοχές με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Ο Παπανικολάου έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης του συλλόγου που φτάνει σε αυτό το εντυπωσιακό νούμερο, αφήνοντας μάλιστα πίσω του τον Βασίλη Σπανούλη και τον Γιώργο Πρίντεζη.

Αναλυτικά οι συμμετοχές του Κώστα Παπανικολάου με την φανέλα των Πειραιωτών:

Euroleague: 399 παιχνίδια

Basket League: 359 παιχνίδια

Κύπελλο Ελλάδας: 34 παιχνίδια

Super Cup: 8 παιχνίδια