Υπέρ-κατά βολές στη regular season της Εuroleague: +307 βολές ο Ολυμπιακός, +34 ο Παναθηναϊκός!

Η Κυριακή του Θωμά είναι σήμερα. Ημέρα που θα πιστέψουν και οι άπιστοι διαβάζοντας τους αριθμούς που προκαλούν σοκ και δέος για τη δουλειά του Ντάνι Ιερεθουέλο και των δεκάδων διαιτητών του.

H regular season 2025-26 πέρασε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, όμως τα γραπτά και τα στατιστικά μένουν για να υπενθυμίζουν σε όλους την εδώ και χρόνια διαμορφωθείσα κατάσταση στην Euroleague. Μετράς κι απολαμβάνεις ισονομία.

Με ποιον τρόπο; Με αυτόν που αντιλαμβάνεται ο αρχιδιαιτητής Ντάνιελ Ιερεθουέλο και η παρέα του. Ξεκινάει, λοιπόν, η καταγραφή των ελευθέρων βολών στις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού. Κι αφού μετράς, το σύνολο βγάζει 910 προσπάθειες σε 38 παιχνίδια! Όχι, δεν είναι ο δαίμων του τυπογραφείου. Είναι οι Βαλκάνιοι φίλοι...

Προχωράει μετά κάποιος να δει και τις βολές που έχουν εκτελέσει οι αντίπαλοι των «ερυθρόλευκων» στα μεταξύ τους ματς. Τι λέει η λυπητερή; 603 βολές!

Κι επειδή ας πούμε δεν ξέρουμε να γράφουμε τη λέξη «Καλαμάτα», άσχετα αν κι αυτό ο αναφέρων το πήρε σε χαρτάκι ή έστω του το... σφύριξαν γιατί τα γράμματα είναι και δυσανάγνωστα, πάμε στα μαθηματικά.

Πόση είναι η διαφορά ανάμεσα στις βολές; +307!

Ο Ολυμπιακός σε 38 παιχνίδια της κανονικής περιόδου είχε μόλις κάτι παραπάνω από τρεις εκατοντάδες βολές για να κάμψει την αντίσταση του εκάστοτε αντιπάλου όταν το ματσάκι στράβωνε, βλέπε ας πούμε το 31-5 με την Παρτιζάν στο ΣΕΦ.

Σε κάποιο νυχτερινό κλαμπ του Βελιγραδίου οι Σέρβοι μαζί με τη Μακάμπι, τη Βίρτους και τη Ζαλγκίρις θα έπρεπε να ξεφαντώνουν για αυτό το επίτευγμα, καθώς είναι οι μοναδικές 4 ομάδες που κατάφεραν να ξεπεράσουν τον Ολυμπιακό σε βολές στα μεταξύ τους ματς.

Η Παρτιζάν βέβαια σε ματς που έληξε με διαφορά 40 πόντων υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά ας μην στεκόμαστε σε λεπτομέρειες. Η δουλειά του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι αυτή, να ετοιμάζει ομάδες που κόβονται μόνο με φάουλ

Στην ίδια κατηγορία πρέπει να μπει και ο Αστέρας, που κατάφερε να τσιμπήσει… Χ στο Βελιγράδι με 15-15 βολές. Με 4/38 παιχνίδια να έχουν οι αντίπαλοι περισσότερες εκτελεσμένες βολές, μοιάζει με 50-50 η αντιμετώπιση της ελληνικής ομάδας…

Πάμε τώρα να δούμε και τον δεύτερο στην σχετική λίστα; Αυτή είναι η Ρεάλ με το φυσιολογικό σε γενικές γραμμές +168. Τι τους χωρίζει; Μόλις 139 βολές από τον πρώτο.

Και επειδή όλοι περιμένουν τη σύγκριση. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, του… Μποντιρόγκα και του… Ντιφαλά μετράει το ιλιγγιώδες +34 στα 38 παιχνίδια του στην κανονικά διάρκεια της φετινής Euroleague.

Ούτε 270 βολές λιγότερες. Για την ακρίβεια 273...

Ο Παναθηναϊκός δηλαδή -πρωταθλητής Ευρώπης 2024 και Νο1 μπασκετικό brand στη διοργάνωση- εκτελεί ανά αγώνα κάτι λιγότερο από μια βολή περισσότερη σε σχέση με όσες εκτελούν οι αντίπαλοι του.

Τα συμπεράσματα δικά σας και καλή Κυριακή του Θωμά να έχουμε...