Το πανόραμα του Πανελλήνιο Εφήβων: Στον τελικό Ολυμπιακός- Προμηθέας

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στον τελικό του Πανελληνίου Εφήβων (15:30), ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την ΔΕΚΑ στον μικρό τελικό.

Το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων φτάνει στην κορύφωσή του, με την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης να αναδεικνύει την πρωταθλήτρια ομάδα για το 2026.Ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας Πατρών θα διεκδικήσουν τον τίτλο στον μεγάλο τελικό, μετά τις νίκες τους στους ημιτελικούς απέναντι στη ΔΕΚΑ και την ΑΕΚ αντίστοιχα.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ και η ΔΕΚΑ θα τεθούν αντιμέτωπες για την κατάκτηση της τρίτης θέσης και του χάλκινου μεταλλίου. Ο μικρός τελικός θα διεξαχθεί στις 13:00 (ΔΕΚΑ – ΑΕΚ), ενώ ο μεγάλος τελικός, όπου θα κριθεί ο τίτλος, θα ακολουθήσει στις 15:30 (Ολυμπιακός – Προμηθέας Πατρών).

Το πρόγραμμα των αγώνων



Τετάρτη 15/4



1ος Όμιλος



ΑΣ Καρδίτσας-Ολυμπιακός 67-89

ΑΕΚ-ΠΑΚ Καλύμνου 83-45



2ος Όμιλος



ΚΑΟΧ Ευρώπη 87-Περιστέρι 71-87

Προμηθέας Πάτρας-ΔΕΚΑ 84-51



Πέμπτη 16/4



1ος Όμιλος

ΠΑΚ Καλύμνου-ΑΣ Καρδίτσας 70-80

Ολυμπιακός ΣΦΠ-ΑΕΚ 82-55



2ος Όμιλος



ΔΕΚΑ-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 49-46

ΓΣ Περιστερίου-Προμηθέας Πάτρας 68-93



Παρασκευή 17/4



1ος Όμιλος



ΠΑΚ Καλύμνου-Ολυμπιακός ΣΦΠ 45-98

ΑΣ Καρδίτσας-ΑΕΚ 60-67



2ος Όμιλος

ΔΕΚΑ-ΓΣ Περιστερίου 87-79

ΚΑΟΧ Ευρώπη 87-ΑΣΠ Προμηθέας 59-89



Σάββατο 18/4

14:30 Ολυμπιακός-ΔΕΚΑ 71-60 (Γ1)

17:00 ΑΕΚ-Προμηθέας Πάτρας 56-87 (Γ2)



Κυριακή 19/4

13:00 ΔΕΚΑ-ΑΕΚ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ (3η & 4η θέση)

15:30 Ολυμπιακός-Προμηθέας Πάτρας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ (1η & 2η θέση)



Βαθμολογίες



1ος Όμιλος



1) Ολυμπιακός 6 (3-0)

2) ΑΕΚ 5 (2-1)

3) ΑΣ Καρδίτσας 4 (1-2)

4) ΠΑΚ Καλύμνου 3 (0-3)



2ος Όμιλος



1) Προμηθέας Πάτρας 6 (3-0)

2) ΔΕΚΑ 5 (2-1)

3) Περιστέρι 4 (1-2)

4) ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 3 (0-3)



** Όλοι οι αγώνες είναι διαθέσιμοι μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube.