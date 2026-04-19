Το πανόραμα του Πανελλήνιο Εφήβων: Στον τελικό Ολυμπιακός- Προμηθέας

Το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων φτάνει στην κορύφωσή του, με την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης να αναδεικνύει την πρωταθλήτρια ομάδα για το 2026.Ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας Πατρών θα διεκδικήσουν τον τίτλο στον μεγάλο τελικό, μετά τις νίκες τους στους ημιτελικούς απέναντι στη ΔΕΚΑ και την ΑΕΚ αντίστοιχα.
Νωρίτερα, η ΑΕΚ και η ΔΕΚΑ θα τεθούν αντιμέτωπες για την κατάκτηση της τρίτης θέσης και του χάλκινου μεταλλίου. Ο μικρός τελικός θα διεξαχθεί στις 13:00 (ΔΕΚΑ – ΑΕΚ), ενώ ο μεγάλος τελικός, όπου θα κριθεί ο τίτλος, θα ακολουθήσει στις 15:30 (Ολυμπιακός – Προμηθέας Πατρών).
Το πρόγραμμα των αγώνων
Τετάρτη 15/4
1ος Όμιλος
ΑΣ Καρδίτσας-Ολυμπιακός 67-89
ΑΕΚ-ΠΑΚ Καλύμνου 83-45
2ος Όμιλος
ΚΑΟΧ Ευρώπη 87-Περιστέρι 71-87
Προμηθέας Πάτρας-ΔΕΚΑ 84-51
Πέμπτη 16/4
1ος Όμιλος
ΠΑΚ Καλύμνου-ΑΣ Καρδίτσας 70-80
Ολυμπιακός ΣΦΠ-ΑΕΚ 82-55
2ος Όμιλος
ΔΕΚΑ-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 49-46
ΓΣ Περιστερίου-Προμηθέας Πάτρας 68-93
Παρασκευή 17/4
1ος Όμιλος
ΠΑΚ Καλύμνου-Ολυμπιακός ΣΦΠ 45-98
ΑΣ Καρδίτσας-ΑΕΚ 60-67
2ος Όμιλος
ΔΕΚΑ-ΓΣ Περιστερίου 87-79
ΚΑΟΧ Ευρώπη 87-ΑΣΠ Προμηθέας 59-89
Σάββατο 18/4
14:30 Ολυμπιακός-ΔΕΚΑ 71-60 (Γ1)
17:00 ΑΕΚ-Προμηθέας Πάτρας 56-87 (Γ2)
Κυριακή 19/4
13:00 ΔΕΚΑ-ΑΕΚ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ (3η & 4η θέση)
15:30 Ολυμπιακός-Προμηθέας Πάτρας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ (1η & 2η θέση)
Βαθμολογίες
1ος Όμιλος
1) Ολυμπιακός 6 (3-0)
2) ΑΕΚ 5 (2-1)
3) ΑΣ Καρδίτσας 4 (1-2)
4) ΠΑΚ Καλύμνου 3 (0-3)
2ος Όμιλος
1) Προμηθέας Πάτρας 6 (3-0)
2) ΔΕΚΑ 5 (2-1)
3) Περιστέρι 4 (1-2)
4) ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 3 (0-3)
** Όλοι οι αγώνες είναι διαθέσιμοι μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube.