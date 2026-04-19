Καϊταντζίδης: «Η Μάλαγα είναι σαν… χαμαιλέοντας, ο περσινός ημιτελικός αποτελεί οδηγό για την ΑΕΚ»

Ο πρώην assistant coach της Οστάνδης, Μπάμπης Καϊταντζίδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και ανέλυσε την αντίπαλο της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Final-4 του BCL, Μάλαγα, την οποία αντιμετώπισε δις τη φετινή σεζόν με τη βέλγικη ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη Μάλαγα: «Καταρχάς, είναι ομάδα του προπονητή της. Ο Ιμπόν Ναβάρο έχει αφήσει το στίγμα του στη Μάλαγα την τελευταία τριετία-τετραετία. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουν κατακτήσει το BCL, αυτό λέει πάρα πολλά για τον χαρακτήρα της ομάδας αυτής. Σε σχέση με πέρυσι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, θεωρώ ότι οι απώλειες των Τέιλορ, Κάρτερ, Σίμα και Οσετκόφσκι δεν έχουν καλυφθεί και γι’ αυτό φέτος έχει κάνει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της. Δεν είναι μόνο οι τραυματισμοί, δεν τους έχει βγει και η χημεία. Από την αρχή βρίσκεται σε μια διαδικασία προσπάθειας να αλλάξει το ρόστερ της και να προσθέσει στοιχεία τα οποία δεν κατάφερε να βρει το καλοκαίρι. Σε σχέση με την περασμένη διετία, είναι ένα επίπεδο κάτω. Αυτό, όμως, δε σημαίνει πως είναι εύκολος αντίπαλος ή ότι αυξάνονται κατά κόρον οι πιθανότητες της ΑΕΚ. Παραμένει μια πολύ δυνατή ομάδα, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι η Μάλαγα είναι ένα “κλικ” πιο πάνω απ’ τη Μπανταλόνα, γιατί έχει τον χαρακτήρα νικητή. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Η ΑΕΚ, όμως, είναι καλύτερη από πέρυσι και σίγουρα έχει πιθανότητες».

Για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της Μάλαγα: «Η Μάλαγα έχει πυλώνες, όπως τα ηγετικά χαρακτηριστικά του Πέρι, που αν καταφέρει η ΑΕΚ να τους περιορίσει έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάρει την πρόκριση. Ο Καλινόσκι μέσα απ’ το παιχνίδι μακριά απ’ τη μπάλα δημιουργεί πολλά ρήγματα, είτε με το σουτ του, είτε με το drive που μπορεί να δώσει κάποιο πλεονέκτημα, είτε ακόμα και με τη δημιουργία. Άλλος πυλώνας είναι το παιχνίδι που έχει με το “ένας-εναντίον-ενός” του Ντουάρτε. Ξεκίνησε πολύ καλά τη σεζόν, στην πορεία έμεινε λίγο πίσω, αλλά δεν παύει να είναι ένας πολύ αξιόλογος παίκτης που μπορεί μέσα από το “ένας-εναντίον-ενός” να δημιουργήσει αρκετούς πόντους για την ομάδα του. Στους ψηλούς δεσπόζει η παρουσία του Μπαλτσερόφσκι, ο οποίος είχε αρκετά χαρακτηριστικά. Έχει απειλή απ’ έξω, τελειώνει φάσεις κοντά στο καλάθι, μπορεί να γίνει δημιουργός αν το προστάζει το παιχνίδι ή η ΑΕΚ του δώσει την ευκαιρία αυτήν».

Για το κύριο χαρακτηριστικό της Μάλαγα: «Σίγουρα η ταχύτητα με την οποία εκτελούν. Είναι ένα σύνολο που δουλεύει μαζί τα τελευταία χρόνια, ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε κατάσταση που της δίνει η αντίπαλη άμυνα, δουλεύουν μαζί, είναι όλοι στην ίδια “σελίδα”. Παρά τις αλλαγές που έγιναν στο ρόστερ της, αυτό μπορούν να το διακρίνουν όλοι. Γυρνούν τη μπάλα με μεγάλη συνέπεια και ταχύτητα, κάτι που προστάζει και το ισπανικό μπάσκετ. Πριν φτάσει να εκτελέσει το play, η μπάλα γυρνάει από τη μία πλευρά στην άλλη 2-3 φορές, κάτι που κάνει την επίθεσή της πολύ αποτελεσματική και όλους τους παίκτες να είναι σε ετοιμότητα. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της, το ρόστερ των 15 έτοιμων παικτών. Αυτό το ρόστερ είναι, σε μέγεθος, επιπέδου Ευρωλίγκας. Είναι μια ομάδα με αρκετά χαρακτηριστικά, αρκετούς παίκτες και αυτό την κάνει επικίνδυνη. Αν το staff της ΑΕΚ δώσει στους παίκτες να καταλάβουν πως κάνοντας κάποια συγκεκριμένα πράγματα μπορούν να περιορίσουν τη Μάλαγα, τότε η ΑΕΚ έχει ελπίδες».

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ για να επικρατήσει: «Η Μάλαγα έχει δείξει πως μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε κατάσταση. Οπότε ακόμα κι αυτό ίσως να μην είναι αρκετό, γιατί η Μάλαγα είναι σαν… χαμαιλέοντας, της παίρνεις κάτι και βρίσκει κάτι άλλο. Αν η ΑΕΚ φτιάξει ένα πλάνο για να περιορίσει τη δημιουργία και το σκοράρισμα του Πέρι, κλείσει τα off-screen του Καλινόσκι και δε δώσει πολλές “ένας-εναντίον-ενός” καταστάσεις στον Ντουάρτε, θεωρώ ότι έχει πιθανότητες. Πρέπει με κάποιον τρόπο να περιορίσει τον ρυθμό της ισπανικής ομάδας και να μη δώσει πόντους από δεύτερες ευκαιρίες».

Για το αν το περσινό παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει οδηγός για την ΑΕΚ: «Σίγουρα μπορεί να δείξει κάποια στοιχεία, πέρυσι η Μάλαγα πήρε την απόφαση σε αυτό το ματς να μη χάσει από τον Χέιλ ή τον Χαμπ, αλλά έδωσε αρκετές ελευθερίες στους ψηλούς της ΑΕΚ. Ως προς την άμυνά της δεν έχει αλλάξει κάτι. Υπάρχει στο μυαλό του Ιμπόν Ναβάρο να προσπαθήσει να βγει δυναμικά στην περιφέρεια. Το περσινό ματς μπορεί να είναι οδηγός για το τι μπορεί να περιμένει η ΑΕΚ στον ημιτελικό».

Για την εμπειρία που έχει η ΑΕΚ στο ρόστερ της τη φετινή σεζόν: «Σίγουρα η εμπειρία σε αυτά τα ματς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό ήταν και το “κλειδί” της Μάλαγα στον περσινό ημιτελικό. Η ΑΕΚ προηγούταν πέντε λεπτά πριν το φινάλε και στο κρίσιμο σημείο η Μάλαγα έκανε ένα μεγάλο σερί και νίκησε. Βγήκαν μπροστά παιδιά με εμπειρία απ’ το υψηλότερο επίπεδο και από τέτοιους αγώνες. Σίγουρα ο Μπάρτλεϊ είναι απ’ τα βαρόμετρα της φετινής ΑΕΚ, όπως και οι Γκρέι-Νάναλι. Ο Κουζμίνσκας δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι. Είναι και ο Λεκαβίτσιους, ο Χαραλμπόπουλος. Το ρόστερ της ΑΕΚ φέτος έχει πάρα πολλούς παίκτες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να βγουν μπροστά και να δώσουν λύσεις, πράγμα που είδαμε και στη σειρά με τη Μπανταλόνα, που τα πιο καθοριστικά plays έγιναν από παίκτες “μπαρουτοκαπνισμένους” από τέτοια ματς. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας».