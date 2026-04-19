Το πανόραμα των play-off του ΝΒΑ: Προβάδισμα για Λέικερς, Νικς και Νάγκετς - Εύκολα το 1-0 οι Καβαλίερς

To βράδυ του Σαββάτου εκκίνησε η post - season του ΝΒΑ, με τους Νικς, τους Καβαλίερς, του Λέικερς και τους Νάγκετς να παίρνουν προβάδισμα στην σειρά. Αναλυτικά το πανόραμα και το πρόγραμμα των play-off.

Aναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των play-off: Α' ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (1) Ντιτρόιτ Πίστονς - (8) Ορλάντο Μάτζικ 1ος αγώνας, 20/4, 01:30, Ντιτρόιτ - Ορλάντο 2ος αγώνας, 23/4, 02:00, Ντιτρόιτ - Ορλάντο COSMOTE SPORT 4HD 3ος αγώνας, 25/4, 20:00, Ορλάντο - Ντιτρόιτ 4ος αγώνας, 27/4, -, Ορλάντο - Ντιτρόιτ (2) Μπόστον Σέλτικς - (7) Φιλαδέλφια 76ερς 1ος αγώνας, 19/4, 20:00, Μπόστον Σέλτικς-Φιλαδέλφια Σίξερς COSMOTE SPORT 8HD 2ος αγώνας, 22/4, 02:00, ΜπόστονΣέλτικς-Φιλαδέλφια Σίξερς 3ος αγώνας, 25/4, 02:00, Φιλαδέλφια Σίξερς-Μπόστον Σέλτικς 4ος αγώνας, 27/4, 02:00, Φιλαδέλφια Σίξερς-Μπόστον Σέλτικς (3) Νιου Γιορκ Νικς - (6) Ατλάντα Χοκς 1-0 1ος αγώνας, 19/4, 01:00, Νιου Γιορκ Νικς-Ατλάντα Χοκς 113-102 2ος αγώνας, 21/4, 03:00, Νιου Γιορκ Νικς -Ατλάντα Χοκς COSMOTE SPORT 4HD 3ος αγώνας, 24/4, 02:00, Ατλάντα Χοκς-Νιου Γιορκ Νικς 4ος αγώνας, 26/4, 01:00, Ατλάντα Χοκς-Νιου Γιορκ Νικς (4) Κλίβελαντ Καβαλίερς - (5) Τορόντο Ράπτορς 1-0 1ος αγώνας, 18/4, 20:00, Κλίβελαντ Καβαλίερς-Τορόντο Ράπτορς 126-113 2ος αγώνας, 21/4, 02:00, Κλίβελαντ Καβαλίερς-Τορόντο Ράπτορς 3ος αγώνας, 24/4, 03:00, Τορόντο Ράπτορς-Κλίβελαντ Καβαλίερς 4ος αγώνας, 26/4, 20:00, Τορόντο Ράπτορς-Κλίβελαντ Καβαλίερς Α' ΓΥΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (1) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - (8) Φίνιξ Σανς 1ος αγώνας, 19/4, 22:30 Οκλαχόμα-Φίνιξ Σανς COSMOTE SPORT 4HD 2ος αγώνας, 23/4, 04:30 Οκλαχόμα-Φίνιξ Σανς 3ος αγώνας, 25/4, 22:30, Φίνιξ Σανς -Οκλαχόμα 4ος αγώνας, 27/4, -, Φίνιξ Σανς-Οκλαχόμα (2) Σαν Αντόνιο Σπερς - (7) Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 1ος αγώνας, 20/4, 04:00 Σαν Αντόνιο Σπερς-Πόρτλαντ 2ος αγώνας, 22/4, 03:00 Σαν Αντόνιο Σπερς -Πόρτλαντ COSMOTE SPORT 4HD 3ος αγώνας, 25/4, 05:30, Πόρτλαντ-Σαν Αντόνιο Σπερς 4ος αγώνας, 26/4, 22:30, Πόρτλαντ-Σαν Αντόνιο Σπερς (3) Ντένβερ Νάγκετς - (6) Μινεσότα Τίμπεργουλβς 1-0 1ος αγώνας, 18/4, 22:30, Ντένβερ Νάγκετς-Μινεσότα 116-105 2ος αγώνας, 21/4, 05:30, ΝτένβερΝάγκετς-Μινεσότα 3ος αγώνας, 24/4, 04:30, Μινεσότα-Ντένβερ Νάγκετς 4ος αγώνας, 26/4, 03:30, Μινεσότα-Ντένβερ Νάγκετς (4) Λος Άντζελες Λέικερς - (5) Χιούστον Ρόκετς 1-0 1ος αγώνας, 19/4, 03:30, Λ.Α. Λέικερς-Χιούστον Ρόκετς 107-98 2ος αγώνας, 22/4, 05:30, Λ.Α. Λέικερς-Χιούστον Ρόκετς 3ος αγώνας, 25/4, 03:00, Χιούστον Ρόκετς-Λ.Α. Λέικερς 4ος αγώνας, 27/4, 04:30, Χιούστον Ρόκετς-Λ.Α. Λέικερς