Πλήγμα για τους Ρόκετς: Χωρίς Ντουράντ στο Game 1 με τους Λέικερς!

Οι Τεξανοί θα αναγκαστούν να αγωνιστούν χωρίς τον ηγέτη τους, στην πρώτη αναμέτρηση με τους «Λιμνάνθρωπους» για τα playoffs του NBA.

Ο Κέβιν Ντουράντ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί γόνατο και η συμμετοχή του στο Game 1 με τους Λέικερς ήταν αμφίβολη, με τους Ρόκετς να ανακοινώνουν τελικά ότι ο «KD» τέθηκε νοκ-άουτ!

Έτσι, η ομάδα από το Χιούστον θα αναγκαστεί να παίξει χωρίς τον ηγέτη της, ενώ φυσικά και οι Λέικερς θα έχουν τις ηχηρές απουσίες του Λούκα Ντόντσιτς και τους Όστιν Ρίβς.