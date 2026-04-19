Πλήγμα για τους Ρόκετς: Χωρίς Ντουράντ στο Game 1 με τους Λέικερς!

Ο Κέβιν Ντουράντ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί γόνατο και η συμμετοχή του στο Game 1 με τους Λέικερς ήταν αμφίβολη, με τους Ρόκετς να ανακοινώνουν τελικά ότι ο «KD» τέθηκε νοκ-άουτ!
Έτσι, η ομάδα από το Χιούστον θα αναγκαστεί να παίξει χωρίς τον ηγέτη της, ενώ φυσικά και οι Λέικερς θα έχουν τις ηχηρές απουσίες του Λούκα Ντόντσιτς και τους Όστιν Ρίβς.
Houston Rockets' Kevin Durant will miss Game 1 against the Lakers tonight due to a right knee injury.— Shams Charania (@ShamsCharania) April 18, 2026