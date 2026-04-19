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Πλήγμα για τους Ρόκετς: Χωρίς Ντουράντ στο Game 1 με τους Λέικερς!

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Οι Τεξανοί θα αναγκαστούν να αγωνιστούν χωρίς τον ηγέτη τους, στην πρώτη αναμέτρηση με τους «Λιμνάνθρωπους» για τα playoffs του NBA.

Ο Κέβιν Ντουράντ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί γόνατο και η συμμετοχή του στο Game 1 με τους Λέικερς ήταν αμφίβολη, με τους Ρόκετς να ανακοινώνουν τελικά ότι ο «KD» τέθηκε νοκ-άουτ!

Έτσι, η ομάδα από το Χιούστον θα αναγκαστεί να παίξει χωρίς τον ηγέτη της, ενώ φυσικά και οι Λέικερς θα έχουν τις ηχηρές απουσίες του Λούκα Ντόντσιτς και τους Όστιν Ρίβς.

Πλήγμα για τους Ρόκετς: Χωρίς Ντουράντ στο Game 1 με τους Λέικερς!