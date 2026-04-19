Έγιναν... καπνός σε ένα 24ωρο: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το sold out για το ματς με τη Μονακό!

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δείχνουν την μεγάλη «τρέλα» που έχουν για την αναμέτρηση του Τριφυλλιού με την Μονακό για το play in της Euroleague εξαφανίζοντας σε μια ημέρα τα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Τρίτη 21 Απριλίου στις 21:00 την Μονακό στο Telekom Center Athens, με το γήπεδο του Τριφυλλιού να είναι κατάμεστο, αφού ανακοινώθηκε το sold out.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Ο δρόμος προς τα Playoffs περνάει από μια πράσινη κόλαση! Σε 24 ώρες, έχετε διασφαλίσει ότι η μάχη της Τρίτης κόντρα στη Μονακό θα παιχτεί σε μια εκκωφαντική ατμόσφαιρα.

Ο 6ος παίκτης είναι έτοιμος. Ας πάρουμε αυτή τη νίκη μαζί», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η «πράσινη» ΚΑΕ για το sold out που έκαναν οι φίλοι του Τριφυλλιού.