Έγιναν... καπνός σε ένα 24ωρο: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το sold out για το ματς με τη Μονακό!

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Τρίτη 21 Απριλίου στις 21:00 την Μονακό στο Telekom Center Athens, με το γήπεδο του Τριφυλλιού να είναι κατάμεστο, αφού ανακοινώθηκε το sold out.
Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Ο δρόμος προς τα Playoffs περνάει από μια πράσινη κόλαση! Σε 24 ώρες, έχετε διασφαλίσει ότι η μάχη της Τρίτης κόντρα στη Μονακό θα παιχτεί σε μια εκκωφαντική ατμόσφαιρα.
Ο 6ος παίκτης είναι έτοιμος. Ας πάρουμε αυτή τη νίκη μαζί», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η «πράσινη» ΚΑΕ για το sold out που έκαναν οι φίλοι του Τριφυλλιού.
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 18, 2026
The message is clear: The road to the Playoffs goes through a green hell! ☘️
In 24 hours time, you’ve ensured that Tuesday’s battle against @ASMonaco_Basket will be played in a deafening atmosphere. 🔥
The 6th player is ready. Let’s get this W together #PAOFans!… pic.twitter.com/NhYM7tKenR