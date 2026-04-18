Έβαλε… φωτιές ο Γιάννης: «Πανέμορφη πόλη το Μαϊάμι - Δεν μου αρέσει το Λος Άντζελες»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε… φωτιές με δηλώσεις του, καθώς είπε τα καλύτερα για το Μαϊάμι και τόνισε πως δεν του αρέσει το Λος Άντζελες.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει αβέβαιο και αρκετές ομάδες θα προσπαθήσουν να κάνουν δικό τους τον Έλληνα αστέρα το καλοκαίρι.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν συνδεθεί με τον «Greek Freak», καθώς θα δημιουργούσε ένα τρομερό δίδυμο με τον Λούκα Ντόντσιτς. Ωστόσο, φαίνεται δύσκολο να ντυθεί στα χρυσά ο Giannis.

Και αυτό γιατί μιλώντας στο podcast του Γκόραν Ντράγκιτς, τόνισε πως δεν του αρέσει ως πόλη το Λος Άντζελες. «Θεωρώ το Λος Άντζελες ρηχό. Δεν μου αρέσει το Λος Άντζελες» είπε ο σούπερσταρ των «Ελαφιών».

Την ίδια ώρα, έδωσε… ελπίδες στους οπαδούς των Χιτ, καθώς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Μαϊάμι δεν είναι άσχημο μέρος. Είναι πανέμορφη πόλη, πανέμορφη πόλη».