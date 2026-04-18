Μπούτσκος: «Δεχθήκαμε κριτική - Η Μπιλμπάο πρέπει να αντιμετωπίσει έναν ολόκληρο ΠΑΟΚ»

Για όλους και για όλα μίλησε ο Παντελής Μπούτσκος μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ηρακλή (72-76) - Η αναφορά σε Μπιλμπάο, αποδυτήρια και την... κριτική που δέχθηκαν οι αλλαγές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Για την 5η συνεχόμενη νίκη: «Σίγουρα αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Μείναμε συγκεντρωμένοι και ενωμένοι σε δύσκολη έδρα και εξαιρετική ομάδα. Η ενέργεια μας στο ημίχρονο δεν ήταν η σωστή. Κάναμε διορθώσεις και πήραμε μία πολύτιμη νίκη».

«Ξέρετε είναι μία ομάδα που δέχθηκε πολύ κριτική και συγκρίσεις. Κλείσαμε την πόρτα των αποδυτηρίων και πιστέψαμε πως αν θυσιαστεί ο καθένας θα έχουμε όμορφα πράγματα και αυτό είναι μπροστά μας».

Για τον κόουτς Λούκιτς: «Υπάρχει πολύς σεβασμός στον κόουτς του αξίζουν συγχαρητήρια για την ομάδα που έφτιαξε και δημιούργησε. Εμείς είμαστε αφοσιωμένοι στη δουλειά μας».

Για τον τελικό: «Για μας είναι κάθε παιχνίδι διαφορετικό. Πολύ ποιοτική ομάδα η Μπιλμπάο. Έχει ένα πλεονέκτημα ότι κράτησε τον κορμό και έκανε προσθήκες. Όμως είμαστε ολόκληρος ΠΑΟΚ πρέπει να μας αντιμετωπίσει».